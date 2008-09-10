Schalke’de kaleci krizi



Schalke Ruhr derbisinde bu haftasonu yapacağı Borussia Dortmund karşılaşmasında iki kalecisinden mahrum kalabileceğı öğrenildi.



Sezon öncesi antrenmanlarında sakatlanan Manuel Neuer’in yerine forma giyen Mathias Schober’in de sakatlanması Dortmund maçı öncesi takımda problem yarattı.



Menajer Fred Rutten, Schober’in sakatlığı onaylandıktan sonra, “Güzel bir gece geçirmedim.” dedi. Fakat Neuer’in derbi akşamına yetişme ihtimali bulunuyor.



Konuyla ilgili konuşan Rutten şunları kaydetti.“Yaklaşık iki hafta önce Schober’in sakatlığı henüz ortada yokken, Neuer’in antrenmanlara başlamasını umuyorduk. Her ihtimale karşı Schalke’de dört adet kalecimiz bulunuyor. Ralf Rahrmann ve Mohamed Amsif’in yeteneklerine güveniyoruz.”



Goal