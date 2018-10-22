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Spor

Schalke maçı öncesi Galatasaray'a bir kötü haber daha

Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi

22 Ekim 2018 19:02

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.  Aziz'in Schalke maçı öncesinde durumunun kritik olduğu öğrenildi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Serdar Aziz'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi." denildi.

Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi.

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