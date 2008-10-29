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Spor

Schalke kendine geldi!..

Bundesliga'da 10. hafta mücadelesinde Karlsruher evinde Schalke 04'e 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

29 Ekim 2008 02:00


Bundesliga'da 10. hafta mücadelesinde Karlsruher evinde Schalke 04'e 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Schalke 04'e Wildparkstadion'da galibiyeti getiren goller 16. dakikada Bordon, 19. dakikada Kuranyi ve 69. dakikada Farfan kaydetti.

Ev sahibi ekipte Franz 57. dakikada kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Geceyi 1 gol 2 asist ile tamamlayan Kuranyi maça damgasını vurarken milli futbolcumuz Halil Altıntop Schalke 04'ün farklı galip geldiği maçta 81 dakika sahada kaldı.

Schalke 04 bu sonucun ardından ligde puanını 17'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, 3 maçlık beraberlik serisinin ardından da galibiyete uzanmış oldu. Karlsruher ise 9 puanda kaldı ve ligin dibinde 14. sıraya geriledi.

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