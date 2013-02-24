T24 LogoT24 Logo
Spor

Schalke G.Saray'ı UEFA'ya şikâyet etti, karar 27 Şubat'ta açıklanacak

Schalke, Galatasaray'ın Didier Drogba'yı oynatmasıyla UEFA kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek şikayette bulundu. UEFA kararını 27 Şubat'ta açıklayacak

24 Şubat 2013 12:51

UEFA, Schalke'nin Didier Drogba için yaptığı şikayeti Çarşamba günü görüşeceğini açıkladı. Alman ekibi, 18. maddeye dayandırdığı itirazında; kadroların bildirildiği tarihte Drogba'nın lisansının henüz çıkmamış olduğunu iddia etti.

UEFA, Drogba kararını hafta içinde verecek.

Schalke'nin, Didier Drogba ile ilgili yaptığı itiraza UEFA'dan yanıt geldi. Alman kulübünün başvurusunun 27 Şubat Çarşamba günü görüşüleceği açıklandı.

Schalke kulübü, UEFA'ya yaptığı itirazı Şampiyonlar Ligi statüsünün 18. maddesine dayandırıyor. Maddeye göre takımlar Şampiyonlar Ligi kadrolarını en geç 1 Şubat'ta teslim etmek zorunda.

Drogba'nın bu tarihte lisansının olmadığına dikkat çeken Alman kulübü, FIFA'nın, Drogba için 12 Şubat'ta geçici lisans verdiğini; dolayısıyla Galatasaray'ın 1 Şubat'ta lisanssız bir futbolcunun ismini bildirdiğini iddia ediyor.

Galatasaray cephesi ise Schalke'nin itirazının reddedileceğinden emin. İkinci başkan Ali Dürüst ellerinde, Drogba'nın maçta oynayabileceğine dair UEFA'dan gelen yazının olduğunu söylemişti.

UEFA, Schalke'nin itirazını kabul ederse, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Schalke arasında oynana ve 1-1'lik skorla tamamlanan karşılaşma Schalke lehine 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlanacak.

ETİKETLER

drogbagalatasarayschalkeuefa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24