Schalke G.Saray'ı UEFA'ya şikâyet etti, karar 27 Şubat'ta açıklanacak

UEFA, Schalke'nin Didier Drogba için yaptığı şikayeti Çarşamba günü görüşeceğini açıkladı. Alman ekibi, 18. maddeye dayandırdığı itirazında; kadroların bildirildiği tarihte Drogba'nın lisansının henüz çıkmamış olduğunu iddia etti.

UEFA, Drogba kararını hafta içinde verecek.

Schalke'nin, Didier Drogba ile ilgili yaptığı itiraza UEFA'dan yanıt geldi. Alman kulübünün başvurusunun 27 Şubat Çarşamba günü görüşüleceği açıklandı.

Schalke kulübü, UEFA'ya yaptığı itirazı Şampiyonlar Ligi statüsünün 18. maddesine dayandırıyor. Maddeye göre takımlar Şampiyonlar Ligi kadrolarını en geç 1 Şubat'ta teslim etmek zorunda.

Drogba'nın bu tarihte lisansının olmadığına dikkat çeken Alman kulübü, FIFA'nın, Drogba için 12 Şubat'ta geçici lisans verdiğini; dolayısıyla Galatasaray'ın 1 Şubat'ta lisanssız bir futbolcunun ismini bildirdiğini iddia ediyor.

Galatasaray cephesi ise Schalke'nin itirazının reddedileceğinden emin. İkinci başkan Ali Dürüst ellerinde, Drogba'nın maçta oynayabileceğine dair UEFA'dan gelen yazının olduğunu söylemişti.

UEFA, Schalke'nin itirazını kabul ederse, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Schalke arasında oynana ve 1-1'lik skorla tamamlanan karşılaşma Schalke lehine 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlanacak.