Schalke dağıldı, Galatasaray rövanşa bıraktı



UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçları dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Alman temsilcisi Schalke 04, İspanyol devi Real Madrid'i konuk ettiği maçta tarihi bir yenilgi aldı. Mavi-beyazlılar, 55 bin kişinin izlediği Gelsenkirchen'deki mücadelede rakibine 6-1 mağlup oldu.

Real Madrid'in süper forvet üçlüsü Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale attıkları 2'şer golle farklı galibiyetin mimarı oldular.

Rakibi karşısında baştan sona üstün bir futbol sergileyen Madrid 11'i, adeta futbol dersi verdi. Schalke bu sonuçla tarihinde Avrupa kupalarında sahasındaki en farklı mağlubiyetini almış oldu.

Real Madrid Benzema (13./57.), Cristiano Ronaldo (52./89.) ve Bale'in (21./69.) golleriyle sonuca gitti. Hollandalı Klaas Jan Huntelaar'ın 90+1'inci dakikada Schalke adına kaydettiği görülmeye değer gol teselliden öteye geçemedi.

İlk dakikalardaki önemli bir gol fırsatında Real Madrid kalecisi Iker Casillas'ı geçemeyen Schalke'nin genç yeteneği Julian Draxler “Maalesef kalite farkı açıkça ortaya çıktı. Real hatalarımızdan yararlanmasını çok iyi bildi” değerlendirmesini yaptı.

Sonuçtan oldukça memnun olan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti ise “Erken gol bulmamız kilidi açtı, ardından istediğimiz futbolu sahaya rahatça yansıttık” diye konuştu.

Real Madrid şanssızlığını bozdu

Real Madrid bu galibiyetle Alman takımlarına karşı olan şanssızlığını da bozmuş oldu. Almanya'da Bundesliga ekiplerine karşı oynadığı 26 maçtan sadece bir kez galip gelen Real Madrid, 2000 yılında Bayer Leverkusen karşısında 3-2 kazanmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Salı günü Madrid'de oynanacak. Madrid'de 75'inci Avrupa kupası maçına çıkacak olan Schalke'nin çeyrek final hayali daha ilk maçta suya düştü.

Tur umudu rövanşa kaldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise ikinci tur ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. Konuk takım 9'uncu dakikida İspanyol yıldızı Fernando Torres'in golüyle öne geçerken Galatasaray bu gole 64'üncü dakikada Aurelien Chedjou'nun golüyle karşılık verdi.

İlk dakikadan itibaren orta sahadaki üstünlüğünü iyi kullanan Chelsea bulduğu pozisyonlardan sadece birini gole çevirebilirken, Galatasaray teknik direktörü Mancini'nin 30'uncu dakikada oyuna müdahale ederek Hajrovic'in yerine Yekta Kurtuluş'u almasıyla sarı-kırmızılılar maçta dengeyi kurdu.

Özellikle ikinci yarıda Chelsea'nin üzerine daha sık giden Galatasaray farkı artıracak golleri bulamadı. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda Selçuk İnan'ın bir topu da direkten döndü.

Galatasaray, 18 Mart Salı günü Londra'da yapılacak rövanş mücadelesinde çeyrek final şansı arayacak.