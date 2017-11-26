Schalke 04, Dortmund'da 4-0'dan geri döndü

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund'un sahasında Schalke 04'ü ağırladığı derbi maçında Dortmund ilk yarısını 4-0 önde bitirse de skor üstünlüğünü koruyamadı ve maç 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-siyahlı ekip, 12. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 18. dakikada Benjamin Stambouli (kendi kalesine), 20. dakikada Mario Götze ve 25. dakikada Raphael Guerreiro'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibine göre üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, 61. dakikada Guido Burgstaller, 65. dakikada Amine Harit, 86. dakikada Daniel Caligiuri ve 90+4. dakikada Naldo'nun attığı gollerle skora dengeyi getirdi ve mücadele 4-4 sona erdi.

Borussia Dortmund'da Aubameyang'ın 72. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı karşılaşmada milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin, 90 dakika forma giydi. Maçın bitiminde Nuri Şahin ile Schalke 04 kalecisi Ralf Fahrmann arasında çıkan gerginlikten dolayı iki oyuncu da sarı kart gördü.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 21 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alırken, Schalke 04 ise 24 puanla 3. sıraya geriledi.