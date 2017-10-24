Schäuble'yi hangi görevler bekliyor?

Alman Federal Meclisi'ni Wolfgang Schäuble'den daha iyi tanıyan birinin bulunmadığını söylemek abartılı olmaz. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunda Maliye Bakanı olarak görev yapan Schäuble, Meclis'in en kıdemli üyesi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Schäuble kesintisiz olarak 45 yıldan bu yana milletvekili olarak görev yapıyor.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Alman Federal Meclisi'ne girmesinin ardından, deneyimli siyasetçi Schäuble'nin Meclis Başkanı olarak seçilmesi gündeme geldi. Zira AfD'li milletvekillerinin parlamentonun düzenini ve kurallarını sorgulaması veya ihlal etmesi durumunda, Schäuble'nin AfD'ye karşı koyabilecek deneyimde bir siyasetçi olduğu biliniyor.

Devlet protokolünde ikinci sırada

Görevi CDU'lu Norbert Lammert'ten devralan 75 yaşındaki Wolfgang Schäuble, daha önceki yıllarda cumhurbaşkanı veya başbakan olarak adı geçen siyasetçiler arasında bulunuyordu. Alman Federal Meclis Başkanı olarak şimdi devlet protokolünde cumhurbaşkanından sonra, başbakandan önce ikinci sırada yer alacak.

Alman Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, meclisi ve yasama gücünü temsil etmesinin yanı sıra demokrasinin sesi olacak. Meclis oturumlarını yönetecek olan Schäuble, meclis çalışmaları sırasında kurallara uyulmasını gözetecek. Meclis Başkanı olarak, bir yasanın ne zaman, nasıl görüşüleceğini ve karara bağlanacağını denetleyecek.

Meclis Başkanı partili olmasına rağmen, bu görevde partiler üstü bir tutum izlemesi bekleniyor. Meclis eski Başkanı Lammert, bu durumu "bazen ustalık gerektiren bu dengeyi kurmak, göreve gelen bütün başkanlardan beklenen adeta bir zeka testi" sözleriyle dile getirmişti.

Sözün gücü

Halk tarafından çok sevilen bir siyasetçi olan Norbert Lammert, görevde olduğu süre boyunca bu dengeyi çok iyi korumuştu. "Sözün gücünü" kullanan Lammert, retorik açıdan mükemmel, basiretli ve zekice yaptığı konuşmalar ile kendi partisinin dışında da saygınlık kazanmıştı. Hazırcevaplığının yanı sıra tartışmayı sevdiği bilinen Schäuble'nin bu görevi nasıl yürüteceği önümüzdeki haftalar gösterecek.

Tarihinin en kalabalık yasama dönemini yaşayacak olan bir meclisin başkanı olan Schäuble, 709 milletvekili ve onların danışman ve sekreterlerinin yanı sıra Federal Alman Meclisi'nin idaresinde görevli yaklaşık 3 bin çalışanın da yöneticisi konumunda bulunuyor.

Genel Kurul oturumlarında milletvekillerine söz hakkı veren meclis başkanı ve vekilleri, gerektiğinde bu hakkı parlamentlerin elinden alabiliyor. Bir milletvekilinin meclisin düzenini ve işleyişini ihlal ettiği tespitinde bulunulursa, Meclis Başkanı’nın söz konusu milletvekilini 30 iş gününe kadar parlamentodan uzaklaştırma yetkisi bulunuyor.

Schäuble'nin selefi Lammert görevi süresince parlamentoda ölçülü tartışmaların yapılmasının önemli olduğuna işaret etmişti. Schäuble'nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.

Richard Fuchs

© Deutsche Welle Türkçe