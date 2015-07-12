Schäuble‘nin önerisi tepki çekti



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Federal Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bir belgedeki öneriler nedeniyle tepkilerin odağında. Alman basınında yer alan haberlere göre, belgede Yunanistan'dan bağlayıcı reformları uygulaması talep ediliyor ancak bunun greçekleşmemesi halinde ülkenin beş yıllığına Euro Bölgesi'nden çıkarılabileceği önerisine yer veriliyor.

Öneriye ilk tepki Fransa Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı François Hollande, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirterek, “Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması Avrupa'nın geriye gitmesi anlamına gelir. Ben bunu istemiyorum” dedi.

Avusturya Başbakanı Werner Faymann da öneriye sert tepki gösterdi. Faymann, “Yunanistan'ı para birliğinden süreli olarak çıkartma önerisinin aşağılayıcı olduğu kanısındayım” dedi. Kişisel olarak kimseyi suçlamak istemediğini belirten Faymann, Yunan hükümetinden güveni yeniden tesis etmesi için çabalamasını istedi.

Ekonomistlerden eleştiri

Ekonomistler de öneriye kuşkuyla yaklaştı. Federal hükümetin beş ekonomik danışmanından biri olan Peter Bofinger, Handelsblatt gazetesine açıklamasında Yunanistan'ın süreli olarak Euro Bölgesi'nden çıkarılmasının, tamamen çıkarılmasından daha farklı bir anlama gelmeyeceğini ifade etti. Bofinger, ülkenin bir süreliğine Euro'dan çıkartılıp, daha sonra geri dönüp dönemeyeceğinin incelenemeyeceğini söyledi. Uzman, Yunanistan'ın kendi para birimiyle krizden güçlenerek çıkabileceği yönündeki değerlendirmelere de eleştirel yaklaşarak, “Gerçek koşullar göz önünde bulundurulduğunda Yunanistan'ın hiper enflasyon kaosuna girmesi çok daha olası görünüyor” diye konuştu.

Berenberg Bankası baş ekonomisti Holger Schmiding de, “Bir süreliğine Grexit, Grexit demektir” yorumuyla Bofinger'in görüşünü paylaştı.