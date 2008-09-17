Schaeuble'den Müslümanlara mesaj

Ramazan ayı münasebetiyle Almanya'nın çeşitli kentlerinde, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri tarafından iftar yemekleri veriliyor.



Başkent Berlin'de de World Media Group tarafından Federal Meclis Alman-Türk Parlamento Dostluk Grubu Başkanı, Alman Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Thomas Kossendey'ın himayesinde dün akşam verilen iftar yemeğine katılan Almanya İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble yaptığı konuşmada, Almanya'nın Hristiyanlık ve Yahudilik mirasıyla şekillendiğini ifade ederek, ''Müslümanları tarihi mirasımızı birlikte şekillendirmeye davet ediyoruz'' dedi.



Ülkede farklı kültür ve dinlerle oluşan çeşitliliğin bulunduğunu belirten Schaeuble, farklılıkların ve çeşitliliklerin zenginlik olarak algılanması gerektiğini vurgulayarak, ''Bunları istismar etmeye çalışanlara izin verilmemelidir. Hrıstiyan ve Müslümanlar ortak dini köklere sahipler ve aynı

değerleri paylaşıyorlar. Diyalog içerisinde kalmaları geriyor'' dedi. Schaeuble, dinler arası diyaloğun da önemli olduğunu, demokarisilerde dinlerin önemli bir yer aldıklarını sözlerine ekledi.



Thomas Kossendey da, birçoğu 3. kuşak olamak üzere Almanya'da 2,7 milyon Türk'ün yaşadığını, bu insanların burada okula gittiğini, meslek sahibi olduğunu ve çalıştığını, birçoğunun Alman vatandaşlığına geçtiğini, ancak bir kısmının uyum yolunda istenilen veya istedikleri yerde olmadığını belirtti. Bazı Alman ve Türkler arasında birbirlerine yakınlaşma korkuları ve karşılıklı ön yargılar bulunduğunu ifade eden Kossendey, Türklerin bir bölümünün

kendilerini toplumun kenarında gördüğünü ve topluma hoş geldikleri hissi alamadığını, diğer taraftan da çok sayıda Alman'ın Türklere yabancı olarak yaklaştığını belirtti.



Almanya ile Türkiye arasında iyi ve güvenilir bir dostluğun bulunduğunu söyleyen Kossendey, ancak bunun maalesef iki ülke insanlarına henüz istenilen bir şekilde yansımadığını kaydetti.

İftar yemeğine, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Birlik 90/Yeşiller partisi eş başkanı Renate Künast, ABD, Yunanistan, Azerbaycan, Endonezya ve Bulgaristan büyükelçilik temsilcileri de katıldı.



Münih ABD Konsolosluğu'ndan iftar



ABD'nin Münih Başkonsolosu Eric Nelson da Başkonsolosluk ikametgahında iftar yemeği verdi. Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Ali Fırat Köksal ile birlikte diğer yabancı konsolosluk ve dini kuruluş temsilcilerinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan Nelson, farklı dine, kökene mensup insanların hoşgörü ve karşılıklı anlayış içinde ramazan ayında düzenlenen iftar sofrasında bir araya gelmiş olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ABD'de de bayramların ailelerin ve dostların bir araya gelmesiyle kutlandığını, ülkedeki Müslüman Amerikalıların dostluk bağını ve diyaloğu sağlamlaştırdığını, İslam'a karşı savaşmadıklarını

söyledi.

