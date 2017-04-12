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Dünya
Deutsche Welle

Schäuble: Türkiye'ye ekonomik destek zora girdi

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye'ye ekonomik destek için yürütülen görüşmelerin gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından zora girdiğini söyledi.

12 Nisan 2017 00:00

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye ile üzerinde görüşmeler yürütülen ekonomik desteğin, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından zora girdiğini belirtti.

Schäuble 'Der Spiegel'e verdiği demeçte, Yücel'in tutuklanması öncesinde Türkiye'ye ekonomik destek konusunda görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, "Görüşmeler iyi ilerliyordu. Ama ardından tutuklama geldi. Bu, durumu son derece güçleştirdi" dedi.

"Şimşek ile görüştük"

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik güçlükleri aşmasında Alman hükümetinin yardıma hazır olduğunu vurgulayan Schäuble, Alman 'Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması öncesinde Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmelerde bulunduğunu kaydetti.

Deniz Yücel, "Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Türkiye diktatörlüğe dönüşür mü?

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türkiye'deki gelişmelerle ilgili endişeli olduğunu belirten Schäuble, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın getirmek istediği başkanlık sistemi tek adam yönetimi ya da diktatörlüğe yol açabilir mi?" şeklindeki soruyu, "Anayasa değişiklik taslağı bu şekilde okunabilir" diye yanıtladı.

16 Nisan referandumunun başa baş bir mücadeleye sahne olacağını tahmin ettiğini belirten Almanya Maliye Bakanı, "Sonucun ne olacağını söyleyebilmek mümkün değil. Ama Türkiye'de 'Türkiye eninde sonunda Erdoğan'ı da geride bırakacaktır' diyenler de var" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BK,EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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