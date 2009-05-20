Schaaf: Kupa için elimizden geleni yapacağız



UEFA Kupası finalinde yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşacak olan Almanya'nın Werder Bremen takımının teknik direktörü Thomas Schaaf, kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Werder Bremen Teknik Direktörü Thomas Schaaf, futbolcuları Mesut Özil ve Torsten Frings ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı basın çadırında basın toplantısı düzenledi.



Schaaf, İki güçlü takımın finalde karşı karşıya geleceğini belirterek, ''Bu kupayı alırsak bundan çok memnun oluruz, kupayı fethetmiş oluruz. Bu maçı en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.



İki takımın da finale zorlu maçlar yaparak geldiğini kaydeden Schaaf, ''İki takımı da tebrik etmek lazım. İki takım da kendi avantajlarını iyi kullanarak maçı kazanmak isteyecek. Biz de en iyi oyunumuzu oynayıp başarılı olmaya çalışacağız. Zorlu bir maç olacak. Almanya liginde istediğimizi alamadık. Ama İstanbul'a gelip bu final maçını oynamak da sıradan bir şey değil. Bütün oyuncular bunun hayalini kurar. Yarın bizim için önemli bir fırsat'' diye konuştu.



