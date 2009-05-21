Schaaf: Etkin bir futbol ortaya koyamadık

UEFA Kupası final maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilen Werder Bremen'in teknik direktörü Thomas Schaaf, Ukrayna ekibi karşısında etkin bir futbol ortaya koyamadıklarını söyledi.



Maçtan sonra düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Schaaf, düş kırıklığı yaşadıklarını anlatarak, "Takım olarak hızlı ve etkin bir oyun oynayamadık. Rakibimiz üzerinde yeterince baskı kuramadık. Maçta kontrol sağlayabilmemiz için uzun zaman gerekti" diye konuştu.



Rakipleri karşısında genel olarak yeterince hücuma çıkamadıklarını kaydeden Schaaf, şöyle devam etti:



"Her zamanki kadar hücumda iyi oynayamadık. Özellikle orta alanda bunu yapamadık ve rakibin kalesini iyi hedef alamadık. Bazı gol şanslarımız oldu, ama bunları çok iyi kullanamadık. Buradan da bir şeyler öğrenip, bu anlamda hazırlık yapmamız gerekiyor. İlk yarıdaki çekingen oyunumuzun nedeni, biraz oyunun doğasından kaynaklanıyor. Başlangıçta tabii ki rakibimize, hızlı oynadıkları için alan tanımamak istiyorduk. Biraz daha yoğunlaşarak oynamaya çalıştık. Hızlı bir şekilde topu döndürüp hücuma geçmeye çalıştık, ama yapamadık. Sahayı yeterince iyi kontrol edemedik. Maçı daha önce geri döndürebileceğimizi ve hücuma daha çok yoğunlaşabileceğimizi düşünüyorduk, ama maalesef çok çabuk topu kaybettik. Rakibin topla oynama süresi daha uzun oldu."



Maç sonunda, saha içinde futbolcularına yaptığı konuşmada, kendi liglerinde ve kupada önlerindeki hedeflerle ilgili şeyler söylediğini dile getiren Alman teknik adam, "İster istemez, herkes hayal kırıklığına uğruyor. Sezonun geri kalan maçları var önümüzde. Cumartesi önemli maçımız var. Almanya Kupası için final oynayacağız. Bugünkü tecrübeden faydalanmamız, takımı tekrar harekete geçirmemiz lazım. Hayal kırıklığımız var, kızgınız, üzgünüz, ama yarın itibarıyla durum değişecek" dedi.

