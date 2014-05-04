SBS'nin yerini alan merkezi sınav bütün sınıflara yayılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eylül ayında açıklayacağı, Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) yerine getirilecek yeni sisteme göre sınav, “Türkçe”, “Matematik”, “Fen ve Teknoloji”, “İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük”, “Yabancı Dil” ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerinden yapılacak. Sınava giremeyen öğrenci 1 hafta sonra telafi sınavına girebilecek. Testlerde yanlışlar doğruyu götürmeyecek.

Vatan gazetesinden Kıvanç El'in ulaştığı bilgiye göre yeni sistem birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.

Son dakika değişikliği olmazsa, yeni sistem şöyle işleyecek:

- Din kültürü de ortak sınav: Ortaokul 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezi sınav olarak gerçekleştirilecek. Sınavlar temel dersler olan “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Matematik”, “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük”, “Yabancı Dil”, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerini içerecek.

- Aralık ve Nisan’da: Sınavlar Aralık ve Nisan ayı sonunda ve o zamana kadar işlenilen müfredata uygun konulardan yapılacak. Merkezi sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılacak.

- Yanlışlar doğruları götürmeyecek: Sınavda çoktan seçmeli sorular (4 seçenekli) sorulacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. 3 sınavı olan derslerden 2. sınav, 2 sınavı olan derslerden ise 1. sınav merkezi olarak yapılacak.

- Başka öğretmenle: Öğrenciler kendi okullarında (olağanüstü haller dışında) sınava girecekler. Sınav salon başkanları ve gözetmenler, görev yaptıkları okulun dışında farklı bir okulda görev yapacaklar. Sınav görevlendirmeleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

- Telafi: Geçerli bir özrü sebebiyle sınava giremeyen öğrenciler için sınavı takip eden haftada telafi sınavı yapılacak. Telafi sınavı, il ve ilçe merkezindeki sınav merkezlerinde yapılacak, öğrenciler bu sınava kendi okullarında giremeyecek.

- Öğretmen notu yüzde 40 etkili: Öğrencilerin dönem puanı, merkezi ortak sınavlar ile öğretmenler tarafından verilen puanlardan oluşacak. Öğrencinin merkezi yazılılardan aldığı puanlar yüzde 60 oranında etkileyecek.Öğretmeni tarafından verilen notlar ise yüzde 40 olarak etki edecek.Yerleştirme ortalaması bulunacak.

- Her yıl farklı: Öğrencilerin 6. sınıftaki puanları yüzde 10, 7. sınıftaki puanları yüzde 20, 8. sınıftaki puanları da yüzde 70 oranında etki edecek. 6, 7 ve 8. sınıfların yıl sonu başarı puanlarının ağırlıklandırmasına göre oluşan puan, öğrencinin bir sonraki eğitim basamağında devam edeceği okulu belirleyecek. Öğrencilerin gitmek istedikleri okullara yönelik olarak yaptıkları tercihler, puan esasına göre ve şeffaf bir şekilde değerlendirilecek ve liselere merkezi yerleştirme gerçekleştirilecek.

Devamsızlık dahi etkili

Liseye yerleştirmede puanların eşit olması durumunda “Tercih önceliği”, “Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu Başarı puanı yüksekliği”, “Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı”, “Doğum tarihinin daha sonra olması“, “Tercih başvuru tarihinde öğrencinin ikametine yakınlık durumu”na bakılacak.

MEB, okullarda yapılacak sınavlarda “yazılı” uygulamasından geçici bir süre vazgeçti. Sistem oturana kadar merkezi sınavlar test olarak yapılacak. Sistemin oturmasının ardından ise merkezi sınavların yazılı şeklinde yapılması hedefleniyor. Testlerde yanlışlar da doğruları götürmeyecek.