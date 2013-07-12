SBS'de yanlış cevap anahtarı iddiası

Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) sonuçları dün gece yarısı açıklandı. 1 milyonu aşkın ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği sınav sonuçları bazı aileleri isyan ettirdi. Çocukları Fransızca ve Almanca’dan sınava giren aileler, soruların yanlış cevap anahtarıyla değerlendirildiğini ileri sürdü. Aileler, çocuklarının beklenenden fazla yanlışı çıktığını söyledi.

'Fransızca ve Almanca'da karışıklık oldu'

Fransızca eğitim veren İzmir Özel Karşıyaka Piri Reis İlköğretim Okulu’nda kızı okuyan Emel Işıklı “Sınav sonrası değerlendirmede kızımın bir hatası gözüküyordu. Şimdi ise 9 doğru, 8 yanlışı gözüküyor. Kitapçık ya da cevap anahtarında yanlışlık olduğunu düşünüyoruz” dedi. Yine aynı okulda kızı eğitim gören Asuman Gümüşkesen ise “Diğer sınavlardaki cevap anahtarı tutuyor ancak yalnız Fransızca’da tutmuyor, doğru okumamışlar. Herhalde İngilizce’yle karıştırdı sistem” diye konuştu.

Özel Alev Okulu’nda oğlu okuyan Hakan Pakoy, Almanca’da 17’de 17 doğru beklediklerini belirterek, “Anadili Almanca. 12 yanlış 5 doğru çıktı. Bizim gibi gece yarısı öğrenebildiğimiz okulumuzdan 30-40 kişi daha var” dedi. SBS’deki bu iddia sosyal paylaşım sitesi Twitter’da da gündem oldu. Yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı ve CHP’ye tweet attı. Öğretmenler, öğrencilerinin perişan olduğunu belirterek, MEB’nin hemen müdahale etmesini istedi.