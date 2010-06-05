'SBS'de hatalı soru' iddiası

T24 - Çözüm Dergisi Dershaneleri Fen ve Teknoloji Zümre Başkanı Fatma Topçu, 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) A kitapçığı Fen ve Teknoloji testinin 14. sorusunda bilimsel hata yapıldığını öne sürdü.





Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, kitapçıkta yer alan soruya yer vererek, soru metni ve grafiğinde hata yapıldığını savundu.





Soru metnindeki ''buharlaşma ısısı'' ifadesi yerine ''maddeye verilen ısı'', soru metnindeki ve grafiğindeki ''madde miktarı'' ibaresi yerine de ''buharlaşan madde miktarı'' ifadesinin kullanılması gerektiğini iddia eden Topçu, söz konusu sorunun bilimsel hata nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.