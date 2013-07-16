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SBS'de hata, mahkemeye taşınıyor

CHP, Fransızca ve Almanca testlerinin değerlendirmesinde hata yapıldığı tespit edilen SBS sınavının iptali için mahkemeye başvurdu

16 Temmuz 2013 18:57

CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, 8 Haziran 2013'teki Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) iptali ve tercihlerle ilgili süreçte yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtı.
 
hurriyet.com.tr'nin haberine göre, dava dilekçesinde, 12 Temmuz 2013'te açıklanan sınav sonuçlarına göre, Almanca ve Fransızca testlerinin hatalı değerlendirildiğinin ortaya çıktığı hatırlatıldı.
 
MEB 'in, hatalı değerlendirilen Almanca ve Fransızca sınavına giren 718 adayın sınav kâğıtlarını yeniden değerlendirmesine rağmen, kalan bir milyondan fazla adayın puanında ve başarı sırasında herhangi bir değişiklik yapmadığı belirtildi.
 

'Tümü yeniden değerlendirilsin'

 
Sadece hatalı değerlendirilen 718 adayın sınav kâğıtlarının değil, sınava giren tüm adayların sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen dilekçede, sınav sonuçlarının, sınava giren bütün öğrencilerin performansı dikkate alınarak tespit edildiği vurgulandı.
 
Adayların ortalama ve standart sapmalarının, yeni duruma göre hesaplanmamasının, öğrencilerin başarı sıralamasında hata oluşturduğu savunulan dilekçede, SBS'nin iptali ve tercihlerle ilgili süreçte yürütmenin durdurulması istendi. 

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