SBS'de devlet okulları sınıfta kaldı

T24 - Ortaöğretim okullarına öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılan 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları Türkiye’de ilköğretimin kalitesinin dibe vurduğunu ortaya koydu. Matematik ve Türkçe testlerinde başarı geçen yıla oranla düşerken, dereceye giren adaylardan yalnızca 2’sinin devlet okullarından mezun olması, devlet okullarının sınafta kaldığını gösterdi.



Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2011 Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (OGES) ilişkin açıkladığı istatistikler, ilköğretimde eğitim kalitesinin her geçen yıl daha da düştüğünü gözler önüne serdi. MEB’in verilerine göre 8. sınıf SBS için başvuran 1 milyon 70 bin 445 öğrenciden 15 bin 931’i sınava girmedi, 6 adayın da sınavı çeşitli nedenlerle iptal edildi. Sınavda kopya çektiği belirlenen 392 adayın da bazı testleri iptal edildi.





Barajı geçemediler



3 yıl boyunca düzenlenen 6, 7 ve 8. sınıf SBS ve ilköğretim başarısıyla belirlenen Ortaöğretim Yerleştirme Puanı’na (OYP) göre 1 milyon 9 bin 569 aday, 196 puan barajını geçerek tercih yapmaya hak kazandı. OYP’ye göre barajın altında kalan 44 bin 939 aday ise yerleştirme işlemi yapamayacak. 2011 OGES kapsamında 3 yıl boyunca düzenlenen sınavlarda tüm soruları doğru yanıtlayan aday çıkmadı. 2009 yılında 6. sınıflar için düzenlenen SBS’de tüm soruları doğru yanıtlayan 8 öğrenci aynı başarıyı bu yıl düzenlenen 8. sınıf SBS’de de gösterdi.



2011 OYP’de birinci olan Sinem Sınmaz’ın İzmir Karşıyaka’da bulunan Mehmet Seniye Özbey İlköğretim Okulu’ndan mezun olmasına karşın diğer devlet okulları aynı başarıyı gösteremedi. OYP’ye göre ilk 10’a giren adaylardan yalnızca 2’si devlet okullarından mezun olurken, özel okullarda okuyan 8 aday ilk onda yer aldı. 2010 OYP’de de ilk 10’a giren adaylardan yalnızca biri devlet okulundan mezun olmuştu.





Matematik ve Türkçe’de başarı düştü



MEB’in açıkladığı test ortalamaları ve standart sapmalara ilişkin veriler de ilköğretimde eğitim kalitesinin her geçen yıl daha da düştüğünü gözler önüne serdi. Özellikle Türkçe ve Matematik testlerinde verilen ortalama doğru yanıt sayısındaki düşüş dikkat çekti.



2010 yılında düzenlenen SBS’de öğrenciler toplam 23 sorudan oluşan Türkçe testine ortalama 13.1 doğru yanıt verirken, 2011 SBS’de ortalama doğru yanıt sayısı 2.5 soru düşerek 10.6’ya geriledi. 2010 SBS’de öğrenciler toplam 20 soru yöneltilen Matematik testine ortalama 5 doğru yanıt verirken, 2011 SBS’de Matematik testinde de başarı düşerek ortalama 3.19 yanıta indi. 20 sorunun yöneltildiği Sosyal Bilimler testinde 2010 SBS’de öğrencilerin ortalaması ortalama 9.67 iken, 2011 yılında Sosyal Bilimler testinin ortalaması 9.31’e düştü. 2010 SBS’de Yabancı Dil testinde ortalama 17 sorunun 5.84’üne doğru yanıt verilirken, 2011 SBS bu oran da düşerek 5.23 oldu.





