SBS'de açıkta kalan 574 bin öğrenci ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, SBS’yi kazanamayan veya girmeyen öğrencilerin mecburen meslek lisesi veya imam hatip liselerine gideceğini ifade ederek, yeni bir alternatif daha sundu. Türk, sınavı kazanamayıp Anadolu liselerine yerleşemeyen öğrencilerin açık liseye de gidebileceğini söyledi. Türk; Anadolu, Fen, Sosyal bilimler, Öğretmen liselerine yerleşemeyen öğrencilerin durumuna ilişkin CNN Türk’te soruları yanıtladı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, genel liseler olmadığı için sınavı da kazanamayan öğrencilerin meslek liseleri ve imam hatip liselerine zorunlu yönlendirileceği yönündeki haberleri yalanlamayan Türk, “Bu iki lise dışında Çok Programlı liseler (ÇPL), özel okullar ile açık liseler de alternatif” dedi. Ancak ÇPL’ler birçok ilde bulunmuyor. Özel liseye maddi imkanı yetmeyen ailelerin de meslek ve imam hatip liseleri dışında tek alternatifi kalıyor. Türk’ün verdiği bilgiye göre bu öğrenciler örgün eğitim dışına çıkacak ve evde eğitim alacak, yani açık liseye gidecekler. Ercan Türk, “Genel liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi veya mesleki eğitime devredilmesi çalışması 2010 yılında başladı. 2013’te sonlandırılması öngörüldü ve planlandığı şekilde tamamlandı. Genel lise artık yok. Geçtiğimiz yıl akademik programlara genel liseler de dahil 460 bin öğrenci kaydoldu. 180 bini genel liselere kaydoldu. Geçen yıl da genel lise olmayan il ve ilçe merkezleri vardı. Bir problem yaşanmadı. Çok programlı lise, özel lise programları gibi seçenekler var. Kanun açık liseyi de örgün eğitim ile eş tutarak böyle bir seçeneği de bize sunuyor. Bunu belirtmek bence önümüzdeki seçeneklerin sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır.”

Eylülde sorumluluk sınavı

Ercan Türk, her yıl Eylül ayında yapılan sorumluluk sınavının bu yıl da yapılacağını ifade ederek, “Bu sene aynı sorumluluk sınavı yapılacak. Ara sınıflarda dahil bir kez daha bu hakkı vereceğiz” dedi.

‘Devletin yükünü azaltmak istiyorlar’

Eğitim yazarı Sadık Gültekin: “Buradaki amaç öğrencileri açık liseye yönlendirmek. Yani devletin üstündeki yükü azaltmak. Bunun için okula gerek yok. Öğretmene gerek yok. Gidere gerek yok. Maliyeti ucuza gelecek. Bunun dışında imam hatip liselerine veya meslek liselerine gitmeleri sağlanacak. Amaç Anadolu liselerindeki kontenjanı azaltmak. Öğrencilere alternatif olarak tıpkı zorunlu seçmeli ders açıp bu dersleri seçtirmek gibi bir tablo söz konusu. Açıkta kalan öğrencilere aslında kendi istediklerini seçtiriyorlar. Maliyetten kurtarmak için açık liseye, kendi düşüncesini empoze etmek için imam hatip lisesine veya öğrenci mezun olduğunda üniversiteyi kazanamadığında meslek liselerine gönderiyorlar.”

‘Kazanamadılar diye zorlamamalıyız’

Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan: “Genel liselerin ismini Anadolu lisesi yaparken, aslında Anadolu liselerini genel lise yaptılar. Dolayısıyla genel lise eğitimi almak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kadar lise olmadığı için ve yeteri kadar hazırlık olmadan 12 yıllık zorunlu eğitime geçildiği için bu durum yaşanıyor. 574 bin kişi arasında genel liseye gitmek isteyenler için yeniden düzenleme yapılabilir. Kazanamadılar diye farklı okullara gitmelerini zorlamamalıyız.”