SBS, tek sınava iniyor

T24 - Liselere girişte üç yıl önce değiştirilen OGES (Ortaöğretime Geçiş Sistemi) kalkıyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'SBS'yi değiştireceğiz' açıklamasından sonra harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , yeni SBS sistemini düzenleme çalışmalarında sona yaklaştı. MEB, bu amaçla önceki gün Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eğitim Meclisi, eğitimciler, akademisyenler ve TÖDER, GÜVENDER ve ÖZDEBİR gibi eğitim dernekleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda SBS konuyu ele aldı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, toplantıda ortak bir sistem üzerinde uzlaşma sağlandı. Buna göre 6 ve 7. sınıf sonunda yapılacak sınavların sadece eğitim düzeyinin değerlendirilmesi ve öğrencilerin öğrenme sorunlarını tespit için kullanılması ancak yerleştirmede sadece 8. sınıf sonuçlarının esas alınması planlanıyor.