SBS sonucu ölüme götürdü

T24 - Annesiyle İzmir'de yaşayan ağabeyini ziyarete gelen 14 yaşındaki öğrenci SBS sonuçlarının açıklanmasının ardından intihar etti.



Sabah büyük oğlu B.Ö. ile hastaneye giden Z.Ö, kaldıkları Buca'daki apartman dairesine döndüğünde kapının açılmaması üzerine çağırdığı çilingirin yardımıyla eve girdi.



İlköğretim 8. sınıf öğrencisi oğlu Y.G.Ö'nün (14), evin kapısında asılı halde gören annenin çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, olay yerine ambulans ve polis çağırdı. Eve gelen sağlık görevlileri, Y.G.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Sinir krizi geçiren Anne Z.Ö. ile ağabey B.Ö, Buca'daki Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kütahya'da yaşayan baba O.Ö'nün de olayı öğrenince şok yaşadığı belirtildi. Ailesiyle Kütahya'da yaşayan Y.G.Ö'nün, Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan ağabeyi B.Ö'yü ziyaret için annesiyle 3 gün önce İzmir'e geldiği, bu sabah SBS sonuçlarının açıklanmasını beklediği ve internetten sonuçları öğrendiği, daha sonra da intihar ettiği ileri sürüldü.



14 yaşındaki çocuğun SBS sınavında 336,608 puan alarak genel sıralamada 371 bin 301, il sıralamasında ise 3 bin 107. olduğu tespit edildi.



Yakınları, Y.G.Ö'nün her hangi bir sorunu bulunmadığını, SBS'nin üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle beklediğinin altında bir puan aldığı için intihar etmiş olabileceğini iddia ettiler.