SBS sonuçları açıklandı, 16 öğrenci birinci oldu

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sona erdi.

1 milyondan fazla öğrencinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı.

Adaylar sonuçlarını ''http://www.meb.gov.tr/'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinden öğrenebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

SBS'ye 1 milyon 112 bin 604 öğrenci girerken, 201 puan ve üzeri puan alarak tercih yapabilecek öğrenci sayısı 1 milyon 49 bin 293 olarak belirlendi.

Sınavda çıkan tüm soruları ise 110 öğrenci doğru yaptı. Sınavda 16 öğrenci, 500'er tam puan alarak birinciliği paylaştı.

Tercihler 15-21 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için ayrıca Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) yapılmadığı için SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacak.

SBS, 8 Haziran 2013 tarihinde 1 milyon 127 bin 211 ilköğretim 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılmıştı.

PYBS ise 16 Temmuz 2013 tarihinde açıklanacak.