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SBS sonuçları açıklandı, 16 öğrenci birinci oldu

Seviye Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. 500 tam puan 16 öğrenci birinciliği paylaştı

12 Temmuz 2013 06:34

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sona erdi.
1 milyondan fazla öğrencinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı.
Adaylar sonuçlarını ''http://www.meb.gov.tr/'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinden öğrenebilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
SBS'ye 1 milyon 112 bin 604 öğrenci girerken, 201 puan ve üzeri puan alarak tercih yapabilecek öğrenci sayısı 1 milyon 49 bin 293 olarak belirlendi.
Sınavda çıkan tüm soruları ise 110 öğrenci doğru yaptı. Sınavda 16 öğrenci, 500'er tam puan alarak birinciliği paylaştı.
Tercihler 15-21 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 
İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için ayrıca Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) yapılmadığı için SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacak.
SBS, 8 Haziran 2013 tarihinde 1 milyon 127 bin 211 ilköğretim 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılmıştı.
PYBS ise 16 Temmuz 2013 tarihinde açıklanacak.

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