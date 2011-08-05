SBS sonuçları açıklandı

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Sayısal veriler



İşte sınavın birincilerinin görüşleri

MEB'den yapılan açıklamada, bu sınavlarda öğrencilere yıl boyunca öğrenme, öğretme sürecinde elde ettikleri kazanımların seviyesini ve bu kazanımların günlük hayatta kullanılması becerisine dönüştürülmesini ölçmek için akademisyenlerden oluşan komisyonlar nezaretinde geliştirilen, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil alanlarında toplam 90 test sorusu yöneltildiği ifade edildi.Bu soruların sınav sonrası akademisyenlerin de yer aldığı bilim kurulları tarafından incelendiği ifade edilen açıklamada, incelemelerin bilimsel doğruluk, ölçme tekniğine uygunluk, dil anlatımı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda yapıldığı vurgulandı.Bu kapsamda incelemeyi yapan kurul ve komisyonlar tarafından iptali gerektiren herhangi bir sorunun tespit edilmediği bildirildi.Seviye Belirleme Sınavları'nın bir sıralama sınavı olmadığının altı çizilerek, bu sınavlarla öğrencilerin okulda elde ettikleri kazanımların ölçülmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu sebeple bu sınavların sonucuna göre öğrenci, okul, il ve ilçe sıralaması yapılmasının uygun görülmediği kaydedildi.Sonuç belgelerinde SBS puanı ve sınıf puanlarının (SP) yer aldığı ifade edilerek, SP'nin SBS puanı ile Yılsonu Başarı Puanlarının (YBP) Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi hükümleri çerçevesinde hesaplanmasıyla elde edilen puan olduğu, öğrencinin 8. sınıf sonunda ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesinde kullanılan Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) hesaplamasının ana unsurunu oluşturduğu ifade edildi.Bu sebeple SBS puanlarının öğrencilerin yeni öğretim yılında başarısının artırılmasında önemli bir veri olarak kullanılmasının ötesinde tek başına bir anlamın söz konusu olmadığı belirtildi.Sınava başvuran öğrenci sayısı 1 milyon 98 bin 203 olurken, sınava 1 milyon 83 bin 750 öğrenci girdi. SBS'ye özel okullardan 36 bin 567, devlet okullarından 1 milyon 47 bin 183 aday sınava girdi.Devlet okullarından 4'ü kız, 3'ü erkek olmak üzere toplam 7 öğrencinin sınavı iptal edildi.Bu yıl yapılan 7. sınıflar SBS'de tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı 503, sınıf puanı 500 tam puan olan öğrenci sayısı ise 355 olarak belirlendi.Tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı özel okullarda 291, devlet okullarında ise 212 olarak belirlendi. Kız öğrencilerden 244'ü, erkek öğrencilerden ise 259'u tüm soruları doğru yanıtladı.2010 yılında düzenlenen ilköğretim 6. sınıf SBS'de ve 2011 yılında düzenlenen ilköğretim 7. sınıf SBS'de tüm soruları doğru yapan aday sayısı ise 84 olarak tespit edildi.Sınıf puanı 500 puan olan öğrenci sayısı 355 olarak belirlenirken, ilköğretim 6. sınıf SBS ve ilköğretim 7. sınıf SBS'de sınıf puanı 500 puan olan öğrenci sayısı 60 olarak belirlendi.Kopya taraması sonucu bazı test ya da testleri ikili kopya nedeniyle iptal edilen öğrenci sayısı 155 olurken, kopya taraması sonucu ikili kopya nedeniyle iptal edilen test sayısı 184 oldu.Veli, öğretmen ve öğrencilerin konuyla ilgili her türlü talep ve şikayetleri için Alo Eğitim (444 83 83) hattını arayabilecekleri belirtildi."Bu sonucu bekliyordum. Planlı çalıştım. Sosyal aktivitelerime de arkadaşlarıma da zaman ayırdım. İleride Tıp Fakültesi'nde okumak veya yazar olmak istiyorum.""Konuları biliyordum zaten. Doğru yeri, doğru zamanda çalıştım. Ailem de bu süreçte hep destekçim oldu. İleride Booğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Sanırım Mğhendislik Fakültesi'ni tercih edeceğim.""Sonuca şaşırmadım çünkü bekliyordum. Düzenli çalıştım, çok yorulmadım. İleride Tıp Fakültesi'nde okumak istiyorum."