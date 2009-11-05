SBS şampiyonunu ihmal mi öldürdü?

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan SBS Şampiyonu olan Betül Bilgili,12 saat boyunca tedavi edilemedi. Bilgili 3 hastane dolaştırıldı, 4’üncüsüne ulaşamadan domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi.



SBS şampiyonu olan Betül Bilgili, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. 12 saat boyunca tedavi edilemeyen Bilgili, üç hastane dolaştırıldı, 4’üncü hastaneye ulaşamadan domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi.



13 yaşındaki Betül Bilgili, Başakşehir Koleji 8’nci sınıf öğrencisiydi. SBS şampiyonu olan Betül, geçtiğimiz hafta hastalanınca ailesi tarafından Başakşehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



Baba Ercan Bilgili, burada kızına antibiyotik ve ağrı kesici verilerek tekrar evine gönderildini savundu.



Betül'ün durumu ağırlaşınca tekrar hastaneye gittiklerinde daha büyük bir hastaneye sevkedilmesi gerektiği söylendi.



Haseki Hastanesi'ne sevkedilen Betül, "Yer yok" denmesi üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 'ne yollandı.



Betül, burada da 4 saat sedyede bekletildi. Daha sonra başka bir hastaneye nakli istendi, ancak hastaneye gelemeden küçük Betül'ün kalbi durdu.



Baba Bİlgili: Yeterince ilgilenmediler



Ercan Bilgili, doktorların kızıyla yeterince ilgilenmediğini belirterek, “Çocukla ilgili gerekli tetkik ve muayanelerini doğru ve tam bir şekilde yaptıklarını görmedim. Çok üstün körü bakıp, muayene ettiler. Çok ciddi bir inceleme yapmadılar. Saat 02.00-03.30 sıralarında çocuğum vefat etti. 12 saatlik sedye bir süreç yaşandı” dedi.



Vali Güler 'ihmal yok' dedi



Betül Bilgili'nin ölümü haber bültenlerine ise İstanbul'da domuz gribinden ilk ölüm olarak yansıdı.



İstanbul Valisi Muammer Güler, olayla ilgili olarak ‘Sağlık personelinin ihmali yok’ derken, Bilgili'yi kabul etmedikleri öne sürülen üç hastane ile ilgili olarak soruşturma açıldı.