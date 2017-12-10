SBS İnşaat Kırklarelispor-Bandırmaspor: 1-2

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ,(DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Cengizhan Öztürk (xxx)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx)- Davut (xx), Saffet (xx), Soner (xx), İbrahim (xx), Enis (xx) (Dk.78 Ümitcan xx), Metincan (xx) (Dk.45 Ahmet xx), Osman (xx), Salim (xx) (Dk.45 Burak xxx), Caner (xx), Sinan (xx)

BANDIRMASPOR: Ali (xx)- Oğulcan (xx), Erdi (xx), Birhan (xx), David Deniz (xx), Mesut (xx)(Dk.79 Mehmet xx), Özgür (xx) (Dk.87 Bahri x), Erhan (xxx), Berkay (xx), Hüseyin (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk.82 Yusuf x)

GOLLER: Dk.90 Ahmet (SBS İnşaat Kırklarelispor), Dk.14 Erhan, Dk.16 Hüseyin (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Saffet (Kırklarelispor), Özgür, Hüseyin (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz grup karşılaşmasında SBS İnşaat Kırklarelispor, kendi evinde konuk ettiği Bandırmaspor\'a 2-1 yenildi.

14\'üncü dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselerek kafayla vuran Erhan takımını 1-0 öne geçiren golü attı: 0-1.

16\'ncı dakikada kaleciden dönen topu tamamlayan Hüseyin, attığı golle farkı 2\'ye çıkardı: 0-2.

32\'nci dakika sol kanattan gelen ortaya Sinan kafa ile vurdu. Top kaleye giderken, hakem kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

35\'inci dakikada Sinan\'ın sağ kanattan götürerek ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu savunma çıkardı.

45\'inci dakikada Mesut, sağ kanattan ceza sahasına girdi, şut atmasına izin vermeyen savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

52\'nci dakikada ceza sahasına giren Erhan\'ın şutu üstten dışarı çıktı.

63\'üncü dakikada sağ kanattan gelen ortaya vuran Sinan\'ın şutu üstten auta çıktı.

65\'inci dakikada Erhan, çalımlarla ceza sahasına girerek vurduğu şutu kaleci güçlükle çıkardı.

75\'inci dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Saffet\'in vuruşu yandan dışarı çıktı.

90\'ıncı dakikada Davut\'un sağ kanattan ortasına kafayla vuran Ahmet Baykal kafayla vurarak topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Maç bu skorla sona erdi.

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