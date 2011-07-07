SBS birincisi Sinem Sınmaz: Gerçekten çok çalışmadım

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Sinem Sınmaz duygularını böyle anlattı - VİDEO

'Çok çalışınca sıkılıyorum'

'Günde 2 saatimi ayırdım'



'Kız çocuklarına örnek olsun'

'İkiz kardeşi de 485 puan aldı'

SBS Türkiye birincisi Sinem Sınmaz, ilk 10'da derece beklediğini, ancak birinci olduğunu görünce çok şaşırdığını söyledi. Anne Sınmaz ise, kızının başarısı ile gurur duyduğunu söyleyerek 'Ülkedeki kız çocuklarına örnek olsun. Okumayan öğrenci kalmasın'' dedi.Karşıyaka Mehmet Seniye Özbey İlköğretim okulunda okuyan ve ailesiyle İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça beldesinde tatil yapan Sinem Sınmaz, ilköğretim okulundaki bir öğrenci için 3 senelik zor bir maratonun sona erdiğini söyledi. Yaşıtlarının 3 sene çalışmasının çok zor olduğunu belirten Sınmaz, ''Gerçekten çok çalışmadım. Zaten ben çok çalışınca sıkılıyorum. Derece bekliyordum, ilk 10 içerisinde derece bekliyordum. Ama birinci yazdığını görünce çok şaşırdım. Televizyonlarda da alt yazıdan geçtiğini görünce çok şaşırdım'' dedi.Derecesinin sırrının ''çok çalışmaktan'' geçmediğine dikkati çeken Sınmaz, ''Günde 5 saat vakit ayırdım. Bunun 2 saatinde düzenli olarak ders çalışıyordum. Geri kalan 3 saatinde hem futbol oynadım, hem kitap okudum'' dedi.''Gece 12'den sonra internetten sınav sonuçlarına baktım. 500 puan görünce şaşırdım. Sonra diğer puan türünde 499'u gördüm ve kapattım. Sonradan aklıma kaçıncı olduğuma bakmadığım geldi ve baktığımda çok şaşırdım. Bu başarı, ailem, dershanem ve öğretmenlerimin hepsinin birlikte bana yardım etmesiyle geldi. Oturup 3-4 saat okuyup çalışmak doğru değil. Çünkü insanın konsantrasyonu bozuluyor. Bir iki saat oturup bir derse, soruya kanalize olmak daha doğru. Ben de günde 1.5-2 saat çalıştım. İzmir'de bir okul tercihinde bulunmak istiyorum. İleride kalp cerrahı olmak istiyorum."Emekli Ziraat Mühendisi anne Ruhan Sınmaz da kızının ülkesine, Atatürk'e layık bir genç olarak yetişmesini istediğini belirterek, ''Bütün ülkedeki kız çocuklarına örnek olsun. Okumayan öğrenci kalmasın'' diye konuştu.İZSU'da harita şube müdürü olarak çalışan baba Levent Sınmaz da kızının başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Mehmet Seniye Özbey İlköğretim okulunda aynı sınıfta okuyan ikiz kız kardeşi Didem Sınmaz ise 485 puan aldı. Didem Sınmaz, ikizinin başarısının kendisini de çok mutlu ettiğini kaydetti.