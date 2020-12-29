SBK Holding'e kara para operasyonu; Sezgin Baran Korkmaz için gözaltı kararı

132 milyon lira kara para akladığı iddia edilen SBK Holding ve bünyesindeki altı şirkete operasyon düzenlendi. Aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 19 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Şüphelilerden sekizinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Talep ABD'den geldi

Sözcü gazetesinin haberine göre; ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.



‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

Türkiye'ye gönderilen paralar

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.



Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.