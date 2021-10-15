SBK Holding, CHP’ye dava hazırlığında

Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding, şirketin ilişkileri hakkında broşür hazırlayan CHP’ye dava açacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında yanlış ve manipülatif haberler, maalesef yapılmaya devam etmektedir. Bunun son örneği Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlatılıp teşkilatlarına dağıtılan broşürdür. Sezgin Baran Korkmaz politik bir kişi değil, bir iş insanıdır. Kamuoyunu belirli bir algı ekseninde yönetmeye çalışan çevreler, siyasi polemiklerine malzeme olarak, gerçekle bağdaşmayan bilgiler ile sözde bilgilendirici broşürler hazırlamaktadırlar. Bu broşürler; halkı bilgilendirmek adı altında karalama, yönlendirme, iftira, hakaret ve yargı görevi yapanı etkilemeye yönelik, siyasi rakiplerini halkın gözünde küçük düşürmeyi amaçlayan fakat bu arada Sezgin Baran Korkmaz’ın kamuoyunda linç edilmesini sağlayan, haksız, hukuka aykırı ve suç unsuru barındıran bir içeriğe sahiptir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu broşürde yer alan iddialarla ilgili olarak, hukuki gerçeklerin yer aldığı dosyaları kendileriyle defalarca paylaşmamıza rağmen bu broşürlerin yayımlanmış olması, ortada kasıt ve art niyet olduğunun göstergesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, saygın bir grubun ismini siyasete malzeme yaparak binlerce çalışanın iş güvencesini ve çalışma motivasyonunu olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Siyaseti halk için yaptığını iddia ederken, kurumsal bir markayı ve bu marka altında yer alan onlarca iştirak ve binlerce çalışanın geleceğini tehlikeye atacak düzeyde fütursuzca yayın yapmıştır.

Broşürde yer alan ve hakkımızda basına yansımış mesnetsiz iddialara ilişkin açıklamalarımıza, SBK Holding web sayfamızdaki ‘Basın Odası’ bölümünden ulaşılabilmektedir Konuyla ilgili olarak şirket avukatlarımız tarafından adli merciler nezdinde gerekli şikayetler yapılacak olup sürecin takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

CHP tarafından hazırlanan ‘SaBıKa Holding: Bir Karapara-Siyaset-Yargı Hikayesi‘ başlığını taşıyan sekiz sayfalık broşürde, işadamına yöneltilen ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ gibi suçlamalara dair iddialar paylaşılırken, bazı yasadışı faaliyetleri yürütürken kimlerle ilişki kurduğu da yer almıştı.