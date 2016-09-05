SBF'li öğretim üyeleri: İhraç edilen meslektaşlarımızın FETÖ ile hiçbir ilgisi yok, bu yanlış düzeltilmeli

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri, kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" adını veren cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilân edilen OHAL kapsamında yayımlanan 672 No'lu KHK ile görevden ihraç edilen meslektaşlarıyla ilgili açıklama yayımladı. KHK ile ihraç edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanları Dr. Onur Can Taştan, Dr. Nail Dertli, Ar. Gör. Ahmet Ozan Değer, Ar. Gör. Celil Kaya ve Ar. Gör. Aysun Gezen'in FETÖ'yle hiçbir ilgisi olmadığını belirten akademisyenler, yanlışın düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

69 akademisyenin imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

Mensubu olduğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden beş meslektaşımızın 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan bir KHK ile kamu görevinden çıkarıldığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler hem kurum içi hem kurum dışı pek çok faaliyette ve görevde birlikte yer aldığımız ve kişisel olarak tanıdığımız meslektaşlarımızın FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle hiçbir ilişkisinin olmadığını biliyoruz. Meslektaşlarımızın bu KHK listesine dâhil edilmesinin bir hata sonucunda gerçekleştiğini düşünüyor ve bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla duyururuz.

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse

Prof. Dr. Ahmet Makal

Prof. Dr. Alev Özkazanç

Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya

Prof. Dr. Aykut Çelebi

Prof. Dr. Aykut Namık Çoban

Prof. Dr. Ayşegül Mengi

Prof. Dr. Burça Kızılırmak

Prof. Dr. Erel Tellal

Prof. Dr. Fethi Açıkel

Prof. Dr. Filiz Zabcı

Prof. Dr. Funda Keskin Ata

Prof. Dr. Gökçen Alpkaya

Prof. Dr. Gülay Toksöz

Prof. Dr. İlkay Savcı

Prof. Dr. Koray Karasu

Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları

Prof. Dr. Mehmet Yetiş

Prof. Dr. Melek Fırat

Prof. Dr. Metin Özuğurlu

Prof. Dr. Nesrin Algan

Prof. Dr. Serpil Sancar

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Prof. Dr. Zeliha Etöz

Doç. Dr. Anıl Akçağlayan

Doç. Dr. Benan Eres

Doç. Dr. Bülent Duru

Doç. Dr. Emel Memiş

Doç. Dr. Erdem Denk

Doç. Dr. Fatma Yıldırım

Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı

Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız

Doç. Dr. Murat Sevinç

Doç. Dr. Nilgün Erdem

Doç. Dr. Özlem Kaygusuz

Doç. Dr. Seçil Kaya Bahçe

Doç. Dr. Şennur Özdemir

Doç. Dr. Utku Balaban

Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç

Yrd. Doç. Dr. Akın Usupbeyli

Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Gürkan

Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak

Yrd. Doç. Dr. Elif Tuğba Doğan

Yrd. Doç. Dr. Esra Sarıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öziş

Yrd. Doç. Dr. Ozan Zengin

Yrd. Doç. Dr. Özgür Ateş

Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak

Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu

Yrd. Doç. Dr. Şenay Sabah

Yrd. Doç. Dr. Umut Öneş

Öğr. Gör. Dr. Faruk Alpkaya

Dr. Boran Mercan

Dr. Cavidan Soykan

Dr. Dinçer Demirkent

Dr. Duygu Türk

Dr. Ersin Embel

Dr. Kemal Kızılca

Dr. Özge Özkoç

Dr. Özkan Agtaş

Dr. Vedat Ulvi Aslan

Dr. Zafer Yılmaz