SBF'li öğretim üyeleri: İhraç edilen meslektaşlarımızın FETÖ ile hiçbir ilgisi yok, bu yanlış düzeltilmeli

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri, kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" adını veren cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilân edilen OHAL kapsamında yayımlanan 672 No'lu KHK ile görevden ihraç edilen meslektaşlarıyla ilgili açıklama yayımladı. KHK ile ihraç edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanları Dr. Onur Can Taştan, Dr. Nail Dertli, Ar. Gör. Ahmet Ozan Değer, Ar. Gör. Celil Kaya ve Ar. Gör. Aysun Gezen'in FETÖ'yle hiçbir ilgisi olmadığını belirten akademisyenler, yanlışın düzeltilmesi gerektiğini belirtti.
69 akademisyenin imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:
Mensubu olduğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden beş meslektaşımızın 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan bir KHK ile kamu görevinden çıkarıldığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler hem kurum içi hem kurum dışı pek çok faaliyette ve görevde birlikte yer aldığımız ve kişisel olarak tanıdığımız meslektaşlarımızın FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle hiçbir ilişkisinin olmadığını biliyoruz. Meslektaşlarımızın bu KHK listesine dâhil edilmesinin bir hata sonucunda gerçekleştiğini düşünüyor ve bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz.
Saygılarımızla duyururuz.
Prof. Dr. A. Gürhan Fişek
Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen
Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse
Prof. Dr. Ahmet Makal
Prof. Dr. Alev Özkazanç
Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya
Prof. Dr. Aykut Çelebi
Prof. Dr. Aykut Namık Çoban
Prof. Dr. Ayşegül Mengi
Prof. Dr. Burça Kızılırmak
Prof. Dr. Erel Tellal
Prof. Dr. Fethi Açıkel
Prof. Dr. Filiz Zabcı
Prof. Dr. Funda Keskin Ata
Prof. Dr. Gökçen Alpkaya
Prof. Dr. Gülay Toksöz
Prof. Dr. İlkay Savcı
Prof. Dr. Koray Karasu
Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları
Prof. Dr. Mehmet Yetiş
Prof. Dr. Melek Fırat
Prof. Dr. Metin Özuğurlu
Prof. Dr. Nesrin Algan
Prof. Dr. Serpil Sancar
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu
Prof. Dr. Yalçın Karatepe
Prof. Dr. Zeliha Etöz
Doç. Dr. Anıl Akçağlayan
Doç. Dr. Benan Eres
Doç. Dr. Bülent Duru
Doç. Dr. Emel Memiş
Doç. Dr. Erdem Denk
Doç. Dr. Fatma Yıldırım
Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı
Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız
Doç. Dr. Murat Sevinç
Doç. Dr. Nilgün Erdem
Doç. Dr. Özlem Kaygusuz
Doç. Dr. Seçil Kaya Bahçe
Doç. Dr. Şennur Özdemir
Doç. Dr. Utku Balaban
Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç
Yrd. Doç. Dr. Akın Usupbeyli
Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Gürkan
Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak
Yrd. Doç. Dr. Elif Tuğba Doğan
Yrd. Doç. Dr. Esra Sarıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak
Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öziş
Yrd. Doç. Dr. Ozan Zengin
Yrd. Doç. Dr. Özgür Ateş
Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak
Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Şenay Sabah
Yrd. Doç. Dr. Umut Öneş
Öğr. Gör. Dr. Faruk Alpkaya
Dr. Boran Mercan
Dr. Cavidan Soykan
Dr. Dinçer Demirkent
Dr. Duygu Türk
Dr. Ersin Embel
Dr. Kemal Kızılca
Dr. Özge Özkoç
Dr. Özkan Agtaş
Dr. Vedat Ulvi Aslan
Dr. Zafer Yılmaz