SBF'de Kuzu'ya yumurtalı protesto

T24 - Ankara SBF'de CHP'li Batum'dan sonra AKP'li Burhan Kuzu da protesto edildi. Kuzu'ya yumurta atan öğrenciler, "'Kolektif yumurta şenliğine hoşgeldiniz" şeklinde pankart açtı. Protestocuları “Beyinsiz” diye nitelendiren Kuzu, “O yumurtaları yeseler, beyinleri gelişir” dedi.





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Hafta sonunda öğrencilere yapılan polis müdahalesi sonrasında bugün Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ikinci protesto gösterisi yaşandı.

Öğrenciler CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'un ardından anayasa konulu bir konferansta AK Parti'li Burhan Kuzu'yu da yumurta atarak protesto ettiler.

Anayasa konulu bir konferansta konuşma yapacak olan Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu'ya karşı sloganlar atıldı.

Görevliler şemsiye açarak Kuzu'yu korumaya çalıştılar. Kuzu bir süre bekledikten sonra öğrencileri alkışlayarak salonu terk etti.

Ögrencilerin "Kolektif yumurta şenliğine hoşgeldiniz" şeklinde bir pankart açması dikkat çekti.

Öğrencilerin Kuzu'ya yumurta atmak istemeleri, salondaki korumalar tarafından şemsiye açılarak engellenmeye çalışıldı.



Öğrenciler, Kuzu'yu protesto sırasında hafta sonu polisin müdahalesinde yaralanan Miraç Efe'nin posterini açtı.

Öğrencilerin tepkisinin bitmesini uzun süre kürsüde bekleyen Kuzu, öğrencileri alkışla protesto etti.

Öğrencilerin tepkilerinin sürmesi ve yumurta atmaya devam etmeleri üzerine Kuzu, salondan polis kordonu eşliğinde dışarıya çıkartıldı.

Çevik Kuvvet polisi konferansın yapıldığı salona girerken, gazetecilerin içeri girmek istenmesi engellendi.

Kuzu'nun ayrılmasının ardından kampüsteki sivil polis ekipleri de kampüs dışına çıktı.

Çevik kuvvet polisleri ile diğer emniyet görevlilerinin kampüs içindeki bekleyişleri sürüyor.



Kuzu: Beyinsizler

Olayın ardından NTV’nin ulaştığı Burhan Kuzu, görüntülü bağlanmak istemedi.

Üzerinin çok kötü olduğunu ve olayın kendisini çok rahatsız ettiğini belirten Kuzu, telefonda şunları söyledi:

“Bu bir ay önce belirlenmiş bir toplantıydı. Süheyl Batum’a gösterilen tepkiler biraz düşük profilli kaldı.

30 yıldır hocalık yapıyorum. Bu kadar beyinsiz öğrenci grubunu bir arada görüyoruz. O yumurtaları atacaklarına yeseler, beyinlerine daha iyi gelir. Atılan bu kadar yumurtaya yazık.

Bu öğrencilerin hiçbiri fikir üretmiyor, bir hoca olarak onlara üzülüyorum. Polisin güç kullanımını eliştiriyorlar ama kendileri de farklı bir biçimde güç kullanıyorlar. Bizim konuşmamıza izin vermiyorlar.



'Böyle yöneticiliği babam da yapar'

A.Ü. Rektörü Cemal Taluğ ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Celal Göle hiçbir şekilde beklemesin, derhal istifa etsinler. Böyle yöneticiliği babam da yapar.”





Öğrencilere biber gazı



Salona giren polisler öğrencilere biber gazı sıktı.

Konuşmasına daha başlamadan slogan atan öğrenciler Burhan Kuzu’ya yumurta, konfeti ve tuvalet kağıdı attı. Korumalarının şemsiyeyle koruduğu Kuzu, uzun süre salonda bekledikten sonra dışarı çıktı. Kuzu'nun dışarı çıkmasının ardından salona giren polisler kendilerini engellemeye çalışan öğrencilere biber gazı sıktı.

Polis bu kez dışarıda değil üniversitenin içinde öğrencilere gaz sıktı. Kaçan öğrenciler kendilerini dışarı attılar.





