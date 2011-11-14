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Ekonomi

Sberbank: Denizbank'la ilgilenmiyoruz

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Denizbank ile ilgilenmiyor.

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Denizbank ile ilgilenmiyor.


Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın, Denizbank'ı almakla ilgilenmediği belirtiliyor.


Geçen aylarda Troika Dialog ve Österreichische Volksbanken'in iştiraki VBI'ı alan Sberbank için Denizbank'ın satın alınmasının karmaşaya neden olacağını ifade eden bir kaynak, "Sberbank artık Denizbank ile ilgilenmiyor" dedi.


Bilgi veren kaynaklardan bir diğeri ise şu andaki piyasa değeri 5.34 milyar dolar olan Denizbank'ın, Sberbank için çok pahalı olduğunu ve çoğunluk hissesi Rusya devletine ait olan Sberbank'ın sahiplik yapısının Türkiye'deki düzenleyici kurumlar için cazip olmadığını belirtti.


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