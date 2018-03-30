Sazan ve yayın balığı avı 1 Nisan'dan itibaren yasak

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında sazan, sazangiller ve yayın balığı avcılığının yasaklandığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nce su ürünleri av yasağının 1 Nisan itibariyle başlayacağı ifade edildi. 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazan, sazangiller ve yayın balığı avcılığının yasaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Sudak ve tatlı su levreği avcılığı (15 Mart - 30 Nisan), sazan ve sazangiller avcılığının yasak olduğu dönemde de (1 Temmuz\'a kadar) yasaktır. Tüm iç sularda (1 Kasım-30 Haziran) tarihleri arasında kerevit avcılığı yasaktır. Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yaparak şnorkel ve su altı tüfekleri kullanarak avcılık yapılması yasaktır. Av yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Menşeyi Belgesi alınarak avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünden ayrıca izin alması zorunludur. Tüm iç sularda su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Avcılığın yasak olduğu dönemlerde gemiler ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemesi, alet, edevat, yemler ve takımlarının vb. bulundurulması yasaktır. Av yasağı süresince \'Gümüş Balığı\' avcılığı yalnızca İl Müdürlüğümüzün belirleyeceği alanda ve Bakanlıkça \'Gümüş Balığı\' avcılığı için yalnızca karaya çekilebilen manyat, tarlakoz, barabat ağı (orta ve küçük boy ığrıp) kullanım izni almış balıkçılarımız tarafından yapılabilecektir.”

YASAĞI İHLAL EDENE CEZA VERİLECEK, ARAÇ, GEREÇLERE EL KONULACAK

Müdürlükten yapılan açıklamada yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilerek, “Bu dönemde denetimlere ağırlık verilecek olup, Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, Ticari avcılık ve Amatör avcılık ihlalleri için idari para cezası uygulanacak ve yakalanan av araç ve gereçleri ile istihsal olan su ürünlerine el konulacaktır. Bilinmelidir ki, uygulanan yasaklar ve sınırlamalar emanetçisi olduğumuz doğal su kaynaklarımızın gelecek nesillere de aktarılabilmesi amacı ve kaygısıyla uygulanmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve av yasağı süresince av yasaklarıyla ilgili ihlalleri; Alo 174 Gıda Hattı\'na, en yakın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma ve Belediye Zabıta Teşkilatlarına haber vermelerini rica ederiz” denildi.

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