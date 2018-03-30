T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sazan ve yayın balığı avı 1 Nisan'dan itibaren yasak

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında sazan, sazangiller ve yayın balığı avcılığının yasaklandığı bildirildi

30 Mart 2018 17:56

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında sazan, sazangiller ve yayın balığı avcılığının yasaklandığı bildirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nce su ürünleri av yasağının 1 Nisan itibariyle başlayacağı ifade edildi. 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazan, sazangiller ve yayın balığı avcılığının yasaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Sudak ve tatlı su levreği avcılığı (15 Mart - 30 Nisan), sazan ve sazangiller avcılığının yasak olduğu dönemde de (1 Temmuz\'a kadar) yasaktır. Tüm iç sularda (1 Kasım-30 Haziran) tarihleri arasında kerevit avcılığı yasaktır. Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yaparak şnorkel ve su altı tüfekleri kullanarak avcılık yapılması yasaktır.  Av yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Menşeyi Belgesi alınarak avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünden ayrıca izin alması zorunludur. Tüm iç sularda su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Avcılığın yasak olduğu dönemlerde gemiler ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemesi, alet, edevat, yemler ve takımlarının vb. bulundurulması yasaktır. Av yasağı süresince \'Gümüş Balığı\' avcılığı yalnızca İl Müdürlüğümüzün belirleyeceği alanda ve Bakanlıkça \'Gümüş Balığı\' avcılığı için yalnızca karaya çekilebilen manyat, tarlakoz, barabat ağı (orta ve küçük boy ığrıp) kullanım izni almış balıkçılarımız tarafından yapılabilecektir.”
YASAĞI İHLAL EDENE CEZA VERİLECEK, ARAÇ, GEREÇLERE EL KONULACAK
Müdürlükten yapılan açıklamada yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilerek, “Bu dönemde denetimlere ağırlık verilecek olup, Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, Ticari avcılık ve Amatör avcılık ihlalleri için idari para cezası uygulanacak ve yakalanan av araç ve gereçleri ile istihsal olan su ürünlerine el konulacaktır. Bilinmelidir ki, uygulanan yasaklar ve sınırlamalar emanetçisi olduğumuz doğal su kaynaklarımızın gelecek nesillere de aktarılabilmesi amacı ve kaygısıyla uygulanmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve av yasağı süresince av yasaklarıyla ilgili ihlalleri;  Alo 174 Gıda Hattı\'na, en yakın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma ve Belediye Zabıta Teşkilatlarına haber vermelerini rica ederiz” denildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHA KAYSERİ Gıda TarımHayvancılık MüdürlüğündenNisanHaziranGıda TarımHayvancılık MüdürlüğüMartTemmuzTümKasım30 HaziranTüpAvMenşeyi BelgesiBakanlıkMüdürlüğündenAvcılığın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24