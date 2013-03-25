Hasan Cemal'in yazısını ben yayımlamadım, sorumluluk bana ait!

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, Hasan Cemal’in gazeteden ayrılmasında kendisinin sorumlu olduğunu söyledi. Sazak, "Hasan Cemal ile yollarımızı gazetecilik dürtülerini aşan ‘kışkırtmalar’ sonucu üzülerek ayırdık. Buradaki sorumluluk genel yayın yönetmeni olarak benimdir" dedi. Derya Sazak, Erdoğan Demirören'in, Hasan Cemal'in gazeteden ayrıldığını sonradan öğrendiğini de belirtti.

Sazak'ın "Tarihi cesurlar yazar" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde "Hasan Cemal olayı" başlığıyla (25 Mart 2012) yayımlanan yazısı şöyle:

Barış sürecinde görüşlerine en fazla ihtiyaç duyduğumuz, siyasi iktidarın da ‘akil insan’ olarak görev vermeyi düşündüğü Hasan Cemal’le yollarımızı gazetecilik dürtülerini aşan ‘kışkırtmalar’ sonucu üzülerek ayırdık.

Buradaki sorumluluk genel yayın yönetmeni olarak benimdir.

Masum değiliz hiçbirimiz!

Ancak iki konuda tarihe not düşmek isterim.

İmralı zabıtlarından sonra Hasan Cemal, 1 ve 2 Mart tarihlerinde iki makale yazdı.

2 Mart tarihli, ‘Tarihin eli omuzunuzda’ diyen yazısı ağırlıklı olarak Başbakan’ın tutumunu destekliyordu.

Hasan Ağabey’in yazamaz duruma düşürülmesinde ‘gazete yönetimini’ suçlayanlar, İmralı zabıtlarını yayımlayarak ‘editoryal bağımsızlık’ ilkesine sonuna kadar sadık kaldığımızı nedense unutuyorlar.

O haberi yayımlarken, ne gazetemizin sahibi Erdoğan Demirören’e ne de Ankara’daki hükümet yetkillerine sordum.

Başbakan Erdoğan, Hollanda dönüşü uçaktaki yayın yönetmenlerine gerçeği açıkladı.

Sayın Erdoğan Demirören’i sorumlu kılmaya çalışanlara ise Başbakan’ın Balıkesir konuşmasındaki ‘Batsın bu gazetecilik’ sözlerini anımsatmakla yetineceğim. Gazete dünyasını bilen bir ‘akil’ ismin yazdıklarını okuyunca Milliyet’in ‘Korkmaz Yiğit’e satışı’ aklıma geldi. O kişinin, cep telefonundan Aydın Doğan’ın adını sildiğini hüzünle izlemiştim.

Hasan Cemal, salı günü yazılarına başlayacaktı.

Başbakan’a yanıt ve ‘medyadaki sermaye yapısını’ sorgulama konusundaki ısrarı nedeniyle, yayımlamadım. Erdoğan’a yanıtını zaten 2 Mart’ta vermiştik. Erdoğan Demirören’le ilgili tercihimizi ise aylar öncesinde topluca yapmıştık. Kürt meselesinin çözüm süreciyle medyada yüzyıllık kavram olan ‘sermaye yapısı’ tartışmasının herhalde zamanı değildi!

Yazıyı basmadığımdan sayın Demirören’in sonradan haberi oldu!

Hasan Cemal, o yazıda ısrarın gazeteyle ‘vedalaşmak’ olacağını biliyordu.

Çünkü gazetecilikte mesleki etik kadar, gazeteci-yayıncı ilişkilerini tanımlayan ‘iş etiği’ de geçerlidir.

Yayın yönetmeni olarak o ilkeyi gözetmek de görevimdir ve Milliyet’in logosunda ‘Basında güven’ yazmaktadır.

Hasan Cemal her zaman sevgi ve saygıyla anacağımız meslek ustamızdır.

Veda ve teşekkür yazısında belirttiğim gibi köşesi gelecekte de kendisine açık olacaktır.