Saytiev 3. kez şampiyon

Pekin Tarım Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen oyunların serbest güreş müsabakalarının 2. gününde, 33 yaşındaki Rus güreşçi Buvaysa Saytiev, Özbek rakibi Soslan Tigiev'i finalde 2-1 yenerek, altın madalyayı boynuna taktı.



Rus güreşçi, Atlanta-1996 ve Atina-2004'te de bu sıklette altın madalya kazanmıştı. Saytiev'in ayrıca 6 dünya ve 1 de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Özbek Tigiev'in gümüş madalya aldığı mücadelede, bronz madalyalar Belarus'dan Murad Gaidarov ve Bulgar Kiril Terziev'e gitti.

