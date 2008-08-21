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Spor

Saytiev 3. kez şampiyon

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreşte 74 kiloda altın madalyayı, Rus Buvaysa Saytiev kazandı. Saytiev, böylece 3. olimpiyat şampiyonluğunu kariyerine ekledi.

21 Ağustos 2008 03:00

Pekin Tarım Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen oyunların serbest güreş müsabakalarının 2. gününde, 33 yaşındaki Rus güreşçi Buvaysa Saytiev, Özbek rakibi Soslan Tigiev'i finalde 2-1 yenerek, altın madalyayı boynuna taktı.

Rus güreşçi, Atlanta-1996 ve Atina-2004'te de bu sıklette altın madalya kazanmıştı. Saytiev'in ayrıca 6 dünya ve 1 de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Özbek Tigiev'in gümüş madalya aldığı mücadelede, bronz madalyalar Belarus'dan Murad Gaidarov ve Bulgar Kiril Terziev'e gitti.

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