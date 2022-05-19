Saymaz: THY Genel Müdürü'nün TUSAŞ'taki koltuğuna, Albayrak'ın CEO'su olan kardeşi oturdu

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, THY Genel Müdürü'nün TUSAŞ'taki koltuğuna, Albayrak'ın CEO'su olan kardeşi oturduğunu yazdı.

Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, beş ay önce İlker Aycı'nın yerine göreve atandı. Bolat, Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı'nda (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekiliydi. 16 Mayıs'ta TUSAŞ'ın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bolat, TUSAŞ'tan ayrılırken... İki yönetim kurulu üyeliğinden birine kardeşi Ömer Bolat atandı. Ömer Bolat'ın kartviziti bu akrabalıktan ibaret değil. Bolat, Yenişafak Gazetesi'nin sahibi olan Albayrak Holding'in CEO'su ve MÜSİAD'ın eski başkanı.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.