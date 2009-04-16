Saylan'ın kafasında yeni projeleri var

Türkan Saylan hasta yatağında çok kararlı ve yeni projeleri var: Türk adalet sisteminin doğru işlemesi için projeler var aklımda. Bu hukukla bu ülke olmaz



Radikal’in haberine göre; Hastanedeki odasında kemoterapi görüyor, bitkin ve moralsiz değil. Aksine güçlü, aklında yeni projeler var. Tek sıkıntısı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Genel Merkezi’nde yapılan aramalardan sonra bursları aksayan binlerce öğrenci. Türkan Saylan burs verdikleri öğrencilerini düşünürken, burs alan öğrencilerden biri, Sultan Yalçın elinde çiçek hastane kapısında “Burslarımızı değil Türkan hocayı düşünüyoruz. Türkiye’nin bu durumda olmasına üzülüyoruz” diyor.



İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Onkoloji binasının önünde bir hareketlilik var. Basın mensupları, Türkan Saylan’ı ziyarete gelenlerle, ÇYDD üyeleriyle söyleşiler yapıyor. Saylan ise ‘ziyaret yasak’ yazılı kapının ardında tedavi görüyor. Odasındaki TV’de haberler açık, yatağının yanı başındaki komidin de bir kitap duruyor. İsmi pek manidar; ‘Umut’.



Cumhurbaşkanları arıyor



Saylan’ın telefonları susmak bilmiyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Zafer Üskül arayanlar arasında. Elinden geldiğince kimseyi geri çevirmemeye çalışıyor. Ayrılırken ‘Hocam kendinize iyi bakın. Siz bize lazımsınız’ diyenlere tek bir cevabı var : “Kendime iyi bakacağım. Artık yeni bir misyonumuz daha var, yapacak çok şey var.” Saylan, başına gelenlerin çok şaşırmadığını anlatıyor :

“Biz böyle bir işe bulaşmadık, bulaştırıldık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Kendim için ve gözaltındaki arkadaşlar için tazminat davaları açacağız. Kayaya çarpttılar. Derneği haşat etmişler. Artık yeni bir misyonumuz daha var. Yattığım yerden yeni bir proje düşünüyorum.



Ya gece üçte gelirlerse...



Bu hukukla bu ülke olmaz. Türk adalet sisteminin doğru işlemesi üzerine proje var aklımda. Senelerdir radikal İslamcılar, bazı köşe yazarları beni ‘darbeci’, Ergenekoncu, ‘misyoner’ diye yazdı. Eski Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ayşe Yüksel’e daha önce Van olayında (Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ihaleye yolsuzluk karıştırmak’tan yargılandı ve beraat etti) sorgusunda, sanki konuyla alakalıymış gibi beni tanıyıp tanımadığını sormuşlar. ‘Misyonerlik faaliyetlerini biliyor musun’ demişler. ‘ÇYDD PKK’ya adam yetiştiriyor’ demişler. Senelerdir yapılanlar. İkinci iddianamede de adım geciyordu. Zaman gazetesine Asuman Özdemir, kendisini hiç tanımadığım halde benim hakkımda bir sürü şey anlatmıştı. Uğraşıldıkça bir şeylerin çıkacağını hissediyordum. Bir ara ‘gece üçte gelirlerse ne yaparım’ diye düşünüyordum. Ama hep kendim için düşünüyordum. Dernek üyeleri, şube başkanları için hiç düşünmemiştim. En dayanamadığım ve üzüldüğüm nokta bu oldu. Bursları da telafi edeceğiz. “



Tıp öğrencisi bursiyer



Saylan yatağında derneğin aksayan işlerini ve bursiyerleri düşünürken, kimi bursiyerler, aileleri ya da dernek üyeleri ise hastane kapısında bekliyor. Bunlardan biri üç yıldır ÇYDD bursiyeri olan Sultan Yalçın. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olan Yalçın ise bursu alamamayı hiç düşünmüyor: “Burslara değil Türkiye’nin bu durumda olmasına üzülüyorum. Türkan Saylan’dan çok şey öğrendim. Biz alamadığımız parayı değil Saylan’ı düşünüyoruz.” Yalçın’ın üzüntüsünü belirtmek için Adana’dan gelen annesi Ümran Akçalı sesi titreyerek “Türkan hanıma yapılana çok üzüldüm, haksızlık” diyor.



