Saylan ve Mergen'i listeye polis eklemiş

Evi aranan ÇYDD Genel Başkanı Saylan’ın ve gözaltına alınan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası sorumlusu Mergen’in listeye polis tarafından dahil edildiği öne sürüldü.





ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan’ın evinin aranması ve “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası sorumlusu Tijen Mergen’in gözaltına alınmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Tepki çeken karara AKP’ye yakın çevreler bile tepki göstermişti. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Saylan’ın evinin aranmasına, “Bu kadıncağız velev ki bu işin içinde olsun, onu görme ya görme... Bu süreç AKP’nin aleyhine işliyor” diye tepki göstermişti.



Fehmi Koru eleştirmişti



Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru da önceki gün Taha Kıvanç mahlasıyla yazdığı köşesinde kararı eleştirmişti: “Savcılar da bir yanlışlık yaptık ama nerede diye kendilerine soruyorlardır. Savcıların yerinde olsam, ’Bu iki ismi listeye kim ekledi’ sorusunu ciddi biçimde sorardım. Cevap, ’Ben’ ya da ’biz’ olursa o takdirde ciddi bir göz bozukluğu kuşkusuna düşerdim.”



Listeyi polis hazırladı



Ergenekon soruşturması kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler teknik takip sonucu elde ettikleri bilgi ve belgelere dayanarak hazırladıkları listeye Saylan ve Mergen’i de koydular. Özellikle telefon dinlemeleriyle elde edilen bilgilere dayanarak hazırlanan liste cumhuriyet savcıları tarafından da onaylanarak mahkemeye iletildi.



Vatan gazetesinin savcılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, “Ergenekon soruşturmasıyla görevli olan polis, fiziki takip yapıyor, telefonları dinliyor, belge, bilgi topluyor. Sonra gelip arama ve gözaltı talebinde bulunuyorlar. Bu noktadan sonra savcılığın polise hayır deme durumu kalmıyor.”



Saylan ve Mergen adının, polisin savcılığa verdiği 39 kişilik son gözaltı listesinde yer aldığı belirtildi. Savcılığın sadece Türkan Saylan için, ilerlemiş yaşı ve ağır hastalığı göz önünde bulundurularak gözaltı yerine evinin aranması yolunda karar aldığı öğrenildi.

