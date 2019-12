'Saylan, ve Baykal KCK'da

T24 - Diyarbakır Başsavcılığı’nca hazırlanan 7587 sayfalık iddianamede CHP eski lideri Baykal’ın 2009 yılındaki yerel seçimlerden önce PKK’nın şehir yapılanması KCK’nın sözcülerinden Diyarbakır’a gitmek için izin istediği öne sürüldü. İddianamede ismi geçen Eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Türkan Saylan'ın da PKK'nın gençlik yapılanması için barınma ve maddi yardım sağladığı da yer aldı.





PKK’nın gizli şehir yapılanması olan “Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi”- ne (KCK/TM) yönelik soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı 7587 sayfalık iddianameyi Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme 15 gün içinde iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.





Baykal'a 'gelme' dediler



İddianamede, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 2009’daki yerel seçimlerden önce KCK sözcülerinden uygun görmeleri halinde Diyarbakır’a gitmek için izin istediği ileri sürüldü. İddianameye göre, 5 Aralık 2008’de kapatılan DTP’nin milletvekili olan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda şüpheli olan Kamuran Yüksek’i arayarak, CHP MYK üyesi bir milletvekilinin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’e telefon edip, Baykal’ın ziyaret teklifini ilettiğini anlattı. Demirtaş, Baydemir’in de “Ben bir şey diyemem bu konuda Selahattin Bey’le görüşün” dediğini Yüksek’e bildirdiği anlatılan iddianamede KCK sözcüsü Nadir Y.’nin ise Baykal’ın Diyarbakır’a gelmemesini, geldiği taktirde Başbakan Erdoğan’a KCK’nın yaptığı eylemlerin aynısını yapacaklarını belirttiği kaydedildi.





KCK’yı Sabri Ok idare ediyor



İddianamede, KCK’yı PKK’nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok’un yurt dışından idare ettiği, geçen ay Yunanistan’a kaçmak isterken, üzerindeki eroinle birlikte yakalanan Mehmet Taş’ın Türkiye sorumlusu olduğuna yer verildi. İddianamede, “terör örgütünü yönetmede faydalı olabilecek her türlü askeri, adli ve idari bilgiler, Ok vasıtasıyla Kandil’de bulunan KCK Yürütme Konseyi’ne iletilmektedir” denildi.





Apo'nun mektubu Obama'ya



İddianamede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatı üzerine Sabri Ok’un hazırladığı bir mektubun kapatılan DTP’nin Genel Başkanı Ahmet Türk tarafından Türkiye ziyaretinde ABD Başkanı Obama’ya verildiği anlatıldı.





‘BDP’yi kurun' talimatı



Kırmızı bültenle aranan ve iddianamede ilk şüpheli olan Sabri Ok’un DTP’nin yerine yeni parti kurulması için kapatılan DTP’-nin eski Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek’e talimat verdiği belirtildi.





Baydemir intihar edecekti



İddianemede, 2008’de yapılan “Sayın Öcalan” kampanyasına imza vermediği için disipline verilen Baydemir’in, söz konusu olay nedeniyle Yerel Yönetimler Komisyonu’ndan istifa etmek için dilekçe verdiği ancak KCK yönetiminin istifayı kabul etmediği belirtiliyor. Baydemir’in DTP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Selma Irmak’ı arayarak “Moralim çok bozuk. İntihar etmeyi düşündüm” dediği de iddia ediliyor.





Baydemir AKP ile yarışamaz



KCK/TM üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, Baydemir’in seçim çalışmalarında örgütlenmeyi iyi yapamadığı belirterek, “Ramazan paketi dağıtarak Ak Parti ile yarışılamaz” dedikleri ifade edildi. İddianamede, Baydemir’in bir TV programına çıkmak için KCK’dan izin istediği ancak izin verilmediği belirtilerek, “Bu durumda, bölge belediyelerin KCK/TM yapılanmasının emirleri altında olduğunu açıkça göstermektedir” denildi.





KCK, belediyelere hakim



İddianamede, KCK yöneticilerinin kapatılan DTP’ye ait belediyeler üzerinde etkili oldukları, işçi alımı, işçi ücretleri, işten çıkarma, ihalenin verileceği kişi gibi hususlarda talimat verdikleri ileri sürüldü. Faaliyetlerine uymayanlara ise cezai yaptırımlar uyguladıkları ifade edildi. KCK’nın BDP’li vekiller üzerinde de baskı kurdukları anlatılan iddianamede, milletvekillerine Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmamaları yönünde talimat verildiği belirtildi.





Mavi kampanya ile zorla para



KCK’nın Diyarbakır ve bölgede faaliyet yürüten işadamlarından “Mavi Kampanya” adıyla para topladığı, ayrıca belediye işçilerinden zorla para alındığı, vermeyenlerin işten çıkarıldığı belirtildi.





Saylan yardım etti iddiası



İddianamede, PKK’nın gençlik yapılanması YDGM’-nin İstanbul sorumlusunun Kamuran Yüksek’e yazdığı ileri sürülen bir rapora da yer verildi. Raporda “Genç örgüt üyelerine ihtiyaç olduğundan İstanbul’a gönderilmesi, gelecek olanların barınma ve maddi yönden sıkıntı yaşamayacakları, çünkü Türkan Saylan’ın daha önce kendilerine maddi ve barınma açısından desteklediği, yine bu desteklerine devam edeceği...” iddiası yer alıyor.





TBMM’de Kürtçe konuşma talimatı



İddianamede “KCK sözcülerinin DTP’li vekillerin Türkiye’deki ortamı germek ve kitleyi canlı tutmak için Meclis’te Kürtçe konuşma ve oturum düzenlenmesi talimatını Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş’a verdikleri tespit edilmiştir” denildi.





Ahmet Türk’ün lakabı “Kanco”



İddianamede ayrıca KCK/TM yapılanmasında yer alanların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk’e “Kanco”, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’e “Ciguli”, kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana’ya “abla”, terör örgütü elebaşı Öcalan’a “başkan, baba, önder, önderlik” ve şüpheli Sabri Ok’a da “abi” lakabı taktıkları ifade edildi.