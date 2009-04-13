'Saylan, gardırop Atatürkçü'

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında gözaltına alının Prof. Dr. Türkan Saylan ve Prof. Dr. Mehmet Haberal, 2. Ergenekon iddianamesinde de yer alıyor.



Cemal Subaşı / Tempo24



Prof. Dr. Türkan Saylan; Tuncay Özkan ile Gürbüz Çapan’ın telefon görüşmelerinde ve Kemal Yavuz’un ifadesinde geçiyor.



2. iddianamenin “Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu” başlığı altında, Saylan için kimin söylediği belli olmayan ama tırnak içinde verilen “Gardırop Atatürkçü” tanımının yapıldığı ilginç bölüm de bulunuyor. Aynen şöyle:



‘Gardırop Atatürkçü’



“Ulusal Birlik Platformu esas benim konum”, “Yaşar Hacısalihoğlu gitti, toplantıya katıldı, bana bilgi getirdi. Beni de çağırdılar ama ben gitmedim. İçinde hoşlanmadığım insanlar var. Türkan Saylan gibi gardırop Atatürkçüleri var. AB’ne laf söyletmiyor, Gümrük Birliğini savunuyor, Atatürkçüyüm diyor. Olmaz böyle şey. TÜSİAD’dan farkı yoktur. Atatürkçülüğü istismar ediyor, kullanıyorlar.”



2. iddianamede Ebru isimli şahsın Tuncay Özkan ile yaptığı görüşmede bir organizasyondan söz ettikleri anlaşılıyor ve Özkan’ın Saylan ile görüşmesi tavsiye ediliyor. Gürbüz Çapan’ın telefon dinlemelerinde B. Ş. Adlı şahıs YÖK’teki çalışmalarından söz ediyor ve Saylan ile birlikte çalıştıklarını ifade ediyor.



Yeni siyasi parti için ön çalışma



Kemal Yavuz ise ifadesinde Tuncay Özkan’ın kurmayı planladığı siyasi partiden söz ediyor. Bu amaçla Hilton Oteli’nde yapılan toplantıya Türkan Saylan’ın da katıldığını anlatıyor. Bu bölüm 2. iddianamede şöyle geçiyor:



“Hilton otelinde yapıldığı belirtilen toplantıya katıldığını, bu toplantıya Tuncay Özkan’ın daveti üzerine katıldığını, toplantıda hatırladığı kadarıyla Türkan Saylan’ın da olduğunu, toplantının amacı kurulacak yeni bir siyasi parti ile ilgili yapılacak ön çalışmaları konuşmak olduğunu, ancak bu toplantıda her hangi bir şekilde konuşma yapmadığını beyan etmiştir.”



2. iddianamede Prof. Dr. Mehmet Haberal da kendine yer buldu. Hurşit Tolon’un Turhan Çömez ile telefon görüşmesine göre Tolon, Haberal ile görüşmeye çalışıyor.



Tuncay Özkan ise Yaşar Okuyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Okuyan, Haberal ile görüşmelerini sevindirici bir haber olarak veriyor. Kendini emekli Deniz Kurmay Albay Yılmaz A. olarak tanıtan isim ise, Hurşit Tolon’u arayarak Başkent Üniversitesi veya Avrasya TV için Haberal ile görüşmesini rica ediyor.



2. iddianamede ayrıca, Ergenekon terör örgütü olduğu ileri sürülen oluşumun üniversitelerin üst düzey yönetimleriyle ilişki içinde oldukları ileri sürülerek, Şener Eruygur ile Mehmet Haberal ilişkisine değiniliyor. Ali E. ile Mümtaz S.’nin telefon görüşmesine göre, Eruygur’un istediği bir konferansın yerini ve katılımcı öğrencileri Haberal organize ediyor.



O da yeni oluşum için çalışıyordu!



2. iddianameye göre Mehmet Haberal da Türkan Saylan gibi yeni kurulması amaçlanan bir siyasi oluşumun içinde yer alıyordu. İddianamenin Hurşit Tolon bölümü altında yer alan ‘Savcılık beyanı’nda aynen şöyle deniliyor:



“11.01.2008 tarihinde Güler Kömürcü, M. Zekeriya Öztürk’ün yaptığı görüşmesi sorulduğunda; Güler Kömürcü’nün bir toplantıdan bahsederek, “Duyurmuşlar, Güler Kömürcüde katılacak diye” “Tanınmış gazteci Yiğit Bulut, Güler Kömürcü, Emin Çölaşan da aramızda olacak ve Bekir Coşkun aynı zamanda” “Şener Eruygur, İzzettin Doğan, Mehmet Haberal, Mustafa Özbek, Hasan Kundakçı, Tuncay Kılıç, Hurşit Tolon” “…Vural Savaş, Sadi Somoncuoğlu, Tantan, Yaşar Okuyan” “Ufuk Söylemez... Kamuran İnan” dediği tespit edilmiştir. Güler Kömürcü beyanında, Ankara ilinde katıldığı bir toplantıyı anlattığını beyan ettiği hatırlatıldı, soruldu, söz konusu toplantının Başkent Üniversitesi rektörü Mehmet Haberal'ın daha önce de yaptığı şekilde Ocak ayı içinde 40-45 kişiye gönderilmiş davetiye ile Ankara Gölbaşı Patalya Oteli’nde geçmişte seçim öncesi devam eden bir seri yeni bir siyasi parti oluşturma çalışmaları içinde adı Diyalog Grubu olan ve 2005 yılında Kent Otel’de toplanarak Mehmet Demiral, Kamran İnan ve bir takım kişiler tarafından kurulan bu grubun yaptığı bir toplantı olduğunu, toplantının seçimden sonraki ilk toplantı olduğunu, toplantıya hatırladığı ve tanıdığı Şener Eruygur, Güler Kömürcü’nün katıldığını, toplantının amacının siyasi parti kurmak olduğunu, kendi amacının mevcut siyasi partileri güçlendirmek olduğunu, toplantıda ayrıca Doğu Perinçek, Mümtaz Sosyal, Ufuk Söylemez’in de bulunduğunu, Ufuk Söylemez’in ofisi olduğu için bir şekilde bu işin sekretaryasını yaptığını, toplantıda ayrıca Hulki Cevizoğlu, Antalya Üniversitesi'nden gelenlerinde bulunduğunu, toplantıda seçimler bittikten sonra gecikmeksizin yeni bir siyasi parti kurma konusunun konuşulduğunu…”





