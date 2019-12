Saylan: Doğru, misyonerim

“20 yıldır çok iftiraya maruz kaldık” diyen Türkan Saylan: Hakkımda misyonerlik iddiaları var. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim misyoneriyiz biz.



Abbas Güçlü ile Genç Bakış’ın dün geceki bölümünde Ergenekon’un 12. Dalgası ile gündemin ilk sırasına oturan Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konuşuldu... Türkan Saylan’ın evinden gerçekleştirilen yayına Müjdat Gezen, Ayşe Kulin, Tan Sağtürk ve Bedri Baykam ile bursiyerler ve burs verenler konuk olurken, Prof. Dr. Saylan rahatsızlığı nedeniyle programa hastaneden katıldı.



İşte Saylan’ın açıklamaları;



Ergenekon davasının açılmasını istiyorum



- Biz ÇYDD olarak 20 yıldan beri Atatürk ilke ve devrimlerini geliştirerek çağdaş topluma ulaşmak istiyoruz.

- 20 yıldır çok iftiraya maruz kaldık, 5 yıl asılsız iddialarla yargılandık hepsinden beraat ettik.

- Yargının çok daha objektif olacağını düşünüyordum.

- Delilleri incelesinler, gerçek olduğuna emin olduktan sonra suçumuz varsa bize gelsinler ne lazımsa yapsınlar.

- Darbe yapmak kimsenin hakkı değil. Ergenekon davasının açılmasını istiyorum. Böyle bir bir örgüt varsa tabii ki yargılansın.

- Biz ne darbe ne şeriat diyoruz.

- Türkiye’de adil yargılanma uluslararası normlara uygun olması için elimizden geleni yapacağız çünkü insanın başına gelince daha da bileniyor.



Delillerin hiçbiri tutarlı değil



- Bize karşı olan delilerin hiçbirisinin tutarlılığı doğru düzgün incelenmemiş.

- Yasaların hiçbirisi doğru düzgün uygulanmadan bir nevi yargısız infaz yapılıyor.

- Deprem zamanı izinsiz para toplama hatta bir tuvalet kağıdını niye aldınız tüzüğünüzde

yazmıyor gibi komik şeylerden tutup yargıladılar bizi. Hepsinden beraat ettik.

- Herşeyi toplayıp gittiler ve geri alamıyoruz. Burslarla ilgili belgeler gelmedi hala.

- Ben fırsat eşitliği istiyorum. Her çocuk okumalı.Mücadelemin sebebi bu.

- Doğu’daki eğitim sorunu tamamen ekonomik bir sorun. Maddi destek verirseniz aileler çocuklarını okutmak istiyor. Bu sorunu devlet çözmek zorunda çözmeyince biz bir model göstermek istiyoruz.

- 29 bin üniversiteliye 36.600 kıza burs vermişiz.Bu çok bir şey değil.100.000 olsun isterim.



PKK’lı olan varsa bursu keseriz



- Neden belli bölgelere daha fazla burs veriyorlar gibi konulara takılıyorlar ya ; eğitim gören çocuklar cumhuriyetin bireyi oluyorlar, vatandaş oluyorlar. İşte ben bu yolla eğitim yoluyla terörün biteceğine inanıyorum.

- Burs verdiklerimiz arasından PKK’lı olan varsa bunu araştırırız doğru olduğunu öğrendiğimiz an burstan çıkartırız.

- O bölgenin insanı bize inanıyor onlara baskı yapmadığımızı hissettiği zaman biz niye dağlara çıkalım diyor.



Asla ve asla başörtüsüne karşı değiliz



- Bir öğrencinin bizden burs alabilmesi için yoksul olması ,çalışkan olması gerek.

- Başörtülüye de eğitim veriyoruz ,meslek edindirip okuma – yazma öğretiyoruz.

- Başörtülülere karşıyım imajı verilmeye çalışılıyor.Böyle bir şey yok. Biz asla ve asla başörtüsü karşıtı değiliz. Kimsenin de karşı olmaması için elimizden geleni yaparız.Hepsi kardeşimiz komşumuz dostlarımız fakat eğitim ve resmi kurumlarda yasak ve biz de yasalara uyan insanlarız hepsi bu.



Evet doğru misyonerim



- Hakkımda misyonerlik iddiaları var. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim misyoneriyiz biz.

- Zavallı anam İsviçre’li ve Hıristiyan olduğu için bu iddiaları ortaya atıyorlar.Belli bir basın bunları uyduruyor insanlar da buna inanıyor.Bu nasıl bir zihniyet.Nüfus kütüğündeki bir iki satırı alıyorlar.

- Ben kütüğe baktım. Annem bana hamile kaldıktan sonra Müslüman olmuş. Ben her dakika her şeyimi ispat etmek zorunda değilim. Ama buraya kadar geldiği için görsünler istedim. Benim annemin filan tarihte filan camide Müslüman olduğunu. Bunu teşhir etmek, bizi bu noktaya getirmek bile utanç verici.



Yolsuzluk gibi şeyler kitabımızda yok



- Ben bir Kemalist – Feministim. Herkes eşit olmalı. Mezara hepimiz eşit giriyoruz. İnsanlar bunu anlamalı. Yolsuzluk yapmadık, yoksulun elinden arazisini almadık gibi şeyler bizim kitabımızda yok.

- 13 – 14 yaşındaki kızların başlık parası diye parayla satılmasına karşıyım ama aile perişan ne yapsın. O parayla gübre parası ödüyor vs. Ama bizim bursumuzla okuyor. İnsanlar bunları bilsin düşünsün. Aleyhte olanlar da şimdi leyine oldu. Anlıyorlar bize karşı iftira olduğunu.O iftiralar beni hiç ilgilendirmiyor ama bizim projemizezarar gelirse ben aslan kesilirim. Yoksa hemen evimi aramaları hiç önemli değil.Ben kimim ki bu kadar insanın evini aradılar.

- Atatürk’ün en büyük özelliği dünyayı tanımasıydı.Gençlerde okuyup dünyayı tanısınlar ve dürüst olsunlar.

- Gençler birbirini tanısınlar. Üniversite de gruplaşmasınlar.



Bizim insanımız sürü değil artık



- Neden bu kadar yanlışlar yapılıyor. Sanki Türkiye’nin kalkınmaması için özel bir gayret varmış gibi.

- Cahil bir kitleyi her yere sürersiniz ama bizim insanımız sürü değil artık.

- Keşke devlet bir karar alsa parasızlık nedeniyle okumayan çocuk kalmayacak diye. Bu olmayacak bir şey değil ama bu istemekle olur.

- Devrim oldu bir çok insan malından mülkünden oldu. Paşalar artık çekme kayıklarıyla yalılarda yaşamıyorlar. Onların sülalesi ise yok olmadı, halen devam ediyor. Şimdi onların içinde nefret var.

- Padişahım çok yaşa demeye etek öpmeye alışmışız. Bundan kurtulamıyor insanlar.Bundan kurtulmamız, birey olmamız gerekli ki çağdaş olalım.

- Amerika’da , Atatürk’e en büyük feminist diyorlar çünkü bütün yasalarımız kadın erkek eşitliğini sağlıyor. Bu sağlansa zaten Türkiye kurtulmuş olacak ama uygulayamıyoruz.

Erkek egemen toplum elinden iktidarı bırakmak istemiyor.

- Tek cins okullara karşıyım. Herkes birbirini tanısın diye karma okullar istiyorum.



O pırıl pırıl insanları nasıl tutukladılar?



- Yetiştirdiğimiz pırıl pırıl insanlar var. Onları nasıl tutukladılar, nasıl evleri arandı anlamak mümkün değil.

- Anasınıfları yapıyorduk. 6 yaş grubunun okula gitmesini zorunlu hale getirmeye çalışıyorduk çünkü anasınıfı çok önemli. Doğru ve güneydoğudaki çocukların ilkokul 1’ e hazır halde gitmesi gerek. Çünkü çoğu dil bilmiyor. Öğretmen ve öğrenci anlaşamıyor. Bu oradaki eeğitimde büyük bir sorun. Bu nedenle anaokulları çok önemli.

- O bölgede ki çocuklar sevgi , dokunmak okşanmak bekliyorlar. Yarışmalar istiyorlar.

Ne şiirler ne yazılar yazıyorlar. Resimler yapıyorlar. Böyle bir heyecan var. Okumanın zevkini çıkarıyorlar.



Ata Evleri bir arkadaşın hayaliydi



- Bir arkadaşın hayaliydi Ata evleri kurmak. Bana gelip söyledi. Bende olur neden olmasın ama hem biz yapamayız dedim.Vaktiyle derneğe iki apartman katı bağış yapılmıştı. O evlerde üniversite son sınıfa gelmiş ve yüksek lisans yapan çocuklar kalıyor. Birinde kızlar birinde erkekler. Onları da tutukladılar.

- Yani evlerimiz filan yok bizim. Biz birileriyle aşık atmak istemiyoruz. Sadece çağdaş yaşam adını taşıyan 30 tane yurdumuz var.



Öbür dünyada nasıl hesap verecekler?



- Yalan üretmek için çalışan bürolar var. Birileri buralarda yalan üretip para kazanıyor. Bu insanlar gece nasıl uyuyor.Yalan olduğunu bile bile haberler yapıyorlar. Bu parayı hak ettiklerine inanıyorlar mı ? Çocuklarına ne bırakacaklar benim babam yalan haber üreten bir gazetede çalışıyordu mu dedirtecekler? Bu parayı nasıl helal görüyorlar? İnanıyorlarsa öbür dünya da nasıl hesap verecekler? Onlara da acıyorum.



Çocuklar içlerinden geldiği gibi konuşsun



- En sevdiğimiz bayram 23 Nisan. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir bayram.

- Çocuklar ülkelerini severek büyüsünler, örgütlensinler kendi aralarında düşünce paylaşsınlar.

- 23 Nisan’da öğretmenlerin ellerine tutuşturdukları yazıları değil içlerinden geldiği gibi konuşsunlar. Biz onları çok seviyoruz onlar için çalışıyoruz.



Bölücü davranışlarda bulunanlara karşıyım



- Bu bir çalkalanmadır. Her ülkede buna benzer şeyler olur. Türkiye asla kötü bir yere gitmeyecek. Bir kişiyi biraz aldatırsınız ama sonuna kadar aldatamazsınız. Türkiye , sonunda doğru yolu bulacak , çağdaşlaşma yolunu seçecektir çünkü biz Atatürk’ün çocuklarıyız.Yanlış yapanlar da belki yanlışlarını anlayacaklardır.

- Türkiye’de çok akıllı insanlar var ama onlardan fikri alınmıyor.

- Üniversiteleri etmek onları dinlemek gerek. Tabi sadece kendi yandaşlarını değil.

- Türkiye’yi bölücü davranışlarda bulunanlara tamamen karşıyım.



Orduya laf söyletmem



- Mehmetçik Dershaneleri açan bir ordu gördünüz mü dünyada? Onlar fakir çocuklara eğitim veriyorlar. Sonra da bize burs vermemiz için haber veriyorlar. Ya da bir general köyleri teftiş ederken eğitim almak isteyen ama imkansızlıklardan okula gidemeyen çocukları görüp bize söylüyor. Ordu ile temasımız bu sebepledir.

- Ordumuz çok önemli bir fonksiyona sahip. Ben orduya laf söyletmem.





Ayşe Kulin: Hayvanlar bile kızlardan daha değerli



Programa katılan Ayşe Kulin ise şunları söyledi:

- TED'de burs alan çocuklarla tanıştıktan sonra Kardelenler projesine evet dedim. Onları gördükten sonra hayır diyemezdim.

- Ülkemizde maalesef kadınlar çok hor görülüyor. 12-13 yaşında kızlar başlık paarsı ya da hayvan karşılığında satılıyorlar.

- Kadınlar çok çocuk doğuruyorla. Onların bazıları da özürlü doğuyor. O zaman fabrika değişiyor. Kuma geliyor. Böyle bir düzen kurulmuş. Bazı yerlerde para kazandırdıklarndan olsa gerek hayvanlara kız çocuklarından çok daha fazla değer veriliyor. Bunlar ancak değitimle düzelir. Ben bunları görünce Türkan Saylan'ın ne kadar güzel ve önemli bir iş yaptığını anladım .

- Ben o kızları kardelenlere çok benzetiyordum. Onlar gibi karla, şartlara mücadele edip ışığa yöneliyorlar. O nedenle bu projenin adının Kardelenler olmasını istedim. Erkek çocuklarını yetiştirecek olanlar yine anneler yani kız çocukları. Bu nedenle bu proje çok önemliydi.

- Artık Türkiye'de okumayan bir tek kız çocuğu kalsın istemiyorum. Türkan Saylan'da herşey insan sevgisinden kaynaklanıyor, başka bir maksatla, bir şeyleri devirmek için değil.

- 50 yaşımdan sonra artık hocalarla işim kalmadı dediğim bir dönemde hayatıma bir hoca girdi ve bana öyle bir ışık tuttu ki artık ülkemin çocuklarına çağdaş eğitim veren her kuruluşu destekleyeceğim.



Gezen: Türkan Hoca suçlu



Müjdat Gezen’in açıklamaları;

- “Analardır, adam eden adamı” demiş Nazım. Yani anenede bitiyor iş. O nedenle o yardım paraları annelere veriliyor, evin reisi diye babaya değil.

- 36 bin çocuğun bu kadar katkı ile okutulması önemli birşey ama Türkan Hoca bu konuda suçlu mu? Evet suçlu. Çünkü Atatürk ilkelerine bağlı çocuklar yetiştiriyor. Fakat karşı cemaat onları kendi fikrileriyle yetiştirmek istiyor. O açıdan bakarsan suçlu.

- Maalesef diğer zihniyeti bu işlerin karşılıksız yapıldığına inandıramayız. Bu kadar iftirayı ancak karşılıksız Bir şey yapılmayacağına inanan bu zihniyet atabilir.



Yargıya güvenim yok



- Benim yargıya güvenim yok. Yargıyla başım üç kez derde girdi. Üçünde de aklandım. Ama sonucunda manen yıkıldım, ülser oldum, param gitti. Üç kez cezaeviyle tanıştım. Ne olacak benim devletten bu alacaklarım? Kimse bana hesap vermedi.

- Tabii ki bu bir kurumu kökten reddetmek değil, bağımsız yargıçlar vardır. Ama bu sistem içinde bu sitemi etme hakkım var.



Hukuk önünde herkes eşit ama bazıları daha eşit



- Hukuk önünde herkes eşittir. Ama bazıları daha eşittir.

- Kişi karşındakini kendisi gibi bilirmiş. Ama hiç korkmayın karşılıksız da birşeyler yapılabilir.



Yeni postal Çağdaş Yaşam postalı



Tan Sağtürk’ün açıklamaları ;

- Çok küçük bir çocukken annem bana; “ Tan bir kadın var, hayatını tamamen çocuklara adamış, Türkiye'de irçok insan böyle olsa bu ülke çok farklı yerlere giderdi” dedi.

İşte Türkan saylan ile tanışıklığım böyle, hiç tanımadığım bir insan üzerine kurulmuş bir rol model ile başladı.

- Türkan Saylan'ın tavrı çok devrimci bir tavır.

- Biz de 10 yıldır doğu ve güneydoğu'da çaba sarfediyoruz. Kendimi bir nevi postal giymiş gibi hissediyorum. Çağdaş Yaşam Derneği'nin postalı. Eskisi gibi değil, şimdi yeni postal bu.



Attıkları çamur onların suratına döner



Bedri Baykam’ın açıklamaları;

- 1989'da hem Atatürkçü Düşünce Derneği hem de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruldu. Türkan Saylan ile o yıllarda tanıştım. O yıllar bizim antenlerimiz çokiyi çalıştı. Laikliğe, demokrasiye, cumhuriyete karşı nerel tezgahlandığını gördük. Fakat kimseye anlatamadık. Bu derneklerin kuruluşu da devletin üzerine düşeni yapmaması sebebiyle sivil toplumun ayağa kalkmasıyla kuruldu.

- Bütün bu emek tamamen karşılıksızdır. Maaş, ihale, arsa almıyorlar. Sadece bu gençler yarın daha düzgün çalışsınlar diye masi harcıyorlar.

- İnsan karalamak o kadar kolay değil. Gerçekler elbet su yüzüne çıkacak. Attıkları çamurlar bu çamurları atanların suratlarına geri döner.



İnsan hem dinsiz hem misyoner olmaz



- Türkan Saylan'a bu son olaylardan sonra bile her fırsatta saldıranları, nefes alıp, sakinleşip bir ayna ile yüzleşmelerini öneriyorum.

- Bir insan hem dinsiz, hem misyoner, hem gladyocu hem PKK'lı olamaz. İnsan iftira atarken bu iftralar birbirini iptal ederse komik duruma düşer. Önce kendileri ile yüzleşsinler.



Onların evinde Kur’an bulsalar ne olur?



- Gücü elinde bulunduranlar zirve sarhoşluğu yaşar. Ama tarihi okuyupolayların nereye vardığımı hatırlamalarında fayda var.

- Bunları yapanlar bir düşünsünler kendi evlerinin basıldığını, Kur'an' ın delil olarak alındığını. O zaman ne hissedeceklerini düşünsünler.