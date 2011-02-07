-SAYIŞTAY'IN YENİ ÜYELERİ, ATA'NIN HUZURUNDA ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Sayıştay'ın yeni üyeleri Nükrettin Parlak, Nejla Eroğlu, Zekeriya Tüysüz, Rasim Doğan, Gazi Kapan ve Fikri Özkök, Sayıştay Başkanı Recai Akyel başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Akyel ve beraberindeki Sayıştay'ın yeni üyeleri, Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akyel, deftere şunları yazdı: ''Yüce Atam, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı niteliğine sahip, devletin yüksek denetim kurumu olan Sayıştay'ın göreve yeni başlayan üyeleriyle birlikte huzurundayız. Türk Sayıştay'ı olarak, yetki ve sorumluluğumuzu en uygun şekliyle yerine getireceğimize dair kararlılığımızı bir kez daha huzurunda ifade ediyoruz. Bize göstermiş olduğun muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ülküsünde Sayıştay mensupları azimle ilerlemekteyiz. Yüce Atam, seni rahmet ve şükranla anıyoruz. Rahat uyu.''