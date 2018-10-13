Sayıştay'dan Gaziantep Üniversitesi'ne: 4 milyon nerede?

Sayıştay uzmanlarının üzerine çalıştığı ve üniversitede yaptığı inceleme ve denetlemeler sonucunda ortaya konulan raporda, Prof. Dr. Ali Gür’ün rektörü olduğu Gaziantep Üniversitesi ile ilgili olarak ‘Düzenlilik Denetim Raporu ile Döner Sermaye İşletmesi Raporu’ hazırlandı. Raporda, kanuna ve mevzuata aykırı kayıtların bulunduğu ve hatalı ödemelerin yapıldığı belirtilirken kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarında 4 milyon 984 bin 488 TL eksik olduğu vurgulandı.

Milli Gazete’den Muhammed Vefa Özalp’ın haberine göre Sayıştay uzmanları Gaziantep Üniversitesi hakkında 40 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda, hatalar ve usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Gaziantep Üniversitesi tarafından taşınmaz kiralamalarına ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtilen raporda, üniversitenin kayıtlarda henüz tahakkuk etmemiş taşınmaz kiralarının tahakkuk etmiş gibi ve gerçekleşmemiş gelirlerin ise gerçekleşmiş gibi kaydedildiği tespit edildi.

Raporda, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin taşınır kayıtlarında tüketilmediği halde tüketim nedeniyle düşülen ilaçların bulunduğu belirtildi. Eczane, Onkoloji Hastanesi ve ameliyathane gibi birimlerde yeni ambarların tanımlanmış olduğunun da altı çizilen raporda, “2017 yılı bilançosunda 150 ilk madde ve malzeme hesabında kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarı ‘4 milyon 984 bin 488 TL’ eksik gözükmektedir” denildi.

Raporda ayrıca, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi tarafından mevzuata aykırı ek ödeme hesaplaması yapıldığı ve personele doğru ödeme yapılmakla birlikte Hazine’ye ödenen veya ödenmesi gereken tutarlarda hataların bulunduğuna dikkat çekildi.