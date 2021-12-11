Sayıştay ve YÖK raporunda iki farklı rakam: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne yapılan bağış ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye'deki bütün üniversiteleri “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2021” ve Sayıştay'da geçen ay yayımlanan denetim raporlarıyla akademik, idari ve mali açıdan inceledi. Sayıştay da YÖK de üniversitelerin 2018, 2019, 2020 yıllarını denetledi. Üniversitelerle ilgili 2 kurumdan ortaya birbiriyle çelişen 2 ayrı rapor çıktı.

503 milyon 80 bin liralık açık var

Sözcüden Sultan Uçar’ın haberine göre, söz konusu raporlarda özellikle ‘hayırsever bağışları' ile ilgili bölümler dikkat çekti. 2020'de hayırseverlerin bağış yapma rekoru kırdığı yükseköğretim kurumu olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne YÖK raporuna göre hayırseverler 2020'de ‘sıfır' bağış yapmış. Sayıştay'ın denetiminde 2020'de RTE Üniversitesi'ne 258 milyon 292 bin lira bağış alındığı saptandı. Sayıştay ve YÖK raporları karşılaştırıldığında son 3 yılla ilgili RTE Üniversitesi'ne yapılan hayırsever bağışlarıyla ilgili 503 milyon 80 bin liralık açık var.

Sayıştay 2021 raporu: Bağış 703 milyon TL

Sayıştay Denetim Raporu (2021): RTE Üniversitesi'ne hayırseverler 2018'de 225 milyon 572 bin, 2019'da 219 milyon 216 bin ve 2020'de 258 milyon 292 bin bin olmak üzere 3 yılda 703 milyon 80 bin lira bağış yapılmış. Sayıştay'ın 2021 Eylül'deki son raporunda bağışlar kalem kalem yazıyor.

YÖK 2021 raporu: Bağış 200 milyon lira

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2021: Başkan Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla ‘Bağış ve Yardımlar' bölümüne 2018 ve 2020 yılı için ‘Sıfır Bağış” yazılırken, 2019 için de Sayıştay'dan 19 milyon 216 bin TL eksikle 200 milyon lira yazıldı.