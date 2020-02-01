Sayıştay tespit etti: Kayyımlar taşınmazlara ait kayıtları tutmamış, belediyeler zarara uğratılmış...

Sayıştay, 2018’de kayyımla yönetilen birçok belediyede onlarca usulsüzlük tespit ederken çoğu belediyenin denetim raporunu yayınlamaması da göze çarptı. Denetim raporlarında kayyımların, belediye ait olan ve diğer kurumlara tahsis edilen birçok taşınmazın muhasebe kayıtlarını yapmadığı, vergi kaybı gibi nedenlerle de belediyenin zarara uğratıldığı belirtildi. Belediyelerin ayrıca ‘İç kontrol eylem’ ve ‘Stratejik’ planlamalarının da hazırlanmadığı vurgulandı.

Cumhuriyet'tenBirçok kayyımın, yapılan devir işlemlerini takip etmediğini yazan Sayıştay, kayyıma ‘Başkanının görevleri arasında belediyenin gelir ve alacaklarını takip etme’nin görev olduğunu hatırlattı. Sayıştay raporlarındaki tespitlerin bazıları şu şekilde:

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi bütçe giderleri ve ödenekler tablosunu Sayıştay’a göndermedi. Bazı taşınmazlar kanuna aykırı bir şekilde 'pazarlık usulü’ ile kiraya verildi. Belediye, Sayıştay’ın 9 tespitinden hiçbirine de cevap vermedi.

Bitlis'in Hizan ilçe belediyesi de bazı taşınmazları kanuna aykırı bir şekilde pazarlık usulü ile kiraya verdi.

Sayıştay raporlarına göre vergi kaybına neden olduğu belirtilen Tatvan Belediyesi’nin ise ‘geçici kabulü’ yaptığı 10 milyon 500 bin TL'lik bedelli hizmet binasının ne şekilde muhasebeleştirildiği öğrenilemedi. Belediye, bazı işleri ‘doğal afetler’ gibi ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında ‘pazarlık usulü’ ile kanuna aykırı bir şekilde ihalesini yaptı.

Tunceli Belediyesi’nin, ‘kredi hesaplarında’ 22 milyon 27 bin 926 TL borcu bulunduğunu tespit eden Sayıştay, ihalelerde taahhüt kaydı tutulmadığını ve 11 milyon 417 bin 280 TL’nin ilgili hesaplara kaydedilmediğini vurguladı.

Van'ın Başkale ilçe belediyesi, taşınmazları ilgili formlara kayıt etmedi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Öğretmen Evi olarak tahsis edilen bina ile İl Sağlık Müdürlüğüne Devlet Hastanesi yeri olarak tahsis edilen arsanın muhasebeleştirmesini yapmadı. İl Özel İdaresinden devralınan 582 taşınmaz da kayıt altına alınmadı.

KHK ile kurulan 100 bin TL sermayeli Başkale Belediyesi Personel A. Ş.’nin sermaye payının, yönetmeliğe uygun muhasebeleştirilmediği tespit edilen raporda, iller bankasından alınan krediler de hesaplarda izlenmediği ve eksik yer aldığı belirtildi. Tespite göre, belediye mülkiyetindeki taşınmazlar kiraya verildiği halde, ilgili hesaplara kaydı yapılmadı, ilgili devlet kurumundan da izin alınmadan ‘mal ve malzeme alımları’ sınırı 681 bin 795 TL aşıldığı kaydedildi.