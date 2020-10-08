Sayıştay tespit etti: Gelir gider işlemlerini yanlış kaydeden TÜİK'te 4.7 milyon liralık hata

Sayıştay, TÜİK’in kendi hesabında hatalı işlem yaptığını belirledi. TÜİK’in gelir- gider işlemlerinin yanlışlığı nedeniyle 4.7 milyon liralık hata oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son aylarda açıkladığı enflasyon, istihdam gibi resmi ekonomi verileri başta muhalefet olmak üzere kamuoyunda güvenilmez bulunuyor. Muhalefet sözcüleri, söz konusu verilerin yanlış ve makyajlanmış olduğunu dile getirirken Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu TÜİK'in 2019 yılı raporunda kurumun kendi hesaplarını da hatalı tuttuğu ortaya çıktı.