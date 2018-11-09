Sayıştay sordu: Akordu neden personele değil de 39 bin 563 lira karşılığında özel şirkete yaptırdınız?

Sayıştay’ın Devlet Opera ve Balesi ile ilgili Eylül 2018 raporunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğü ile ilgili dikkati çeken bir tespit yer aldı. Raporda, İDOB’un 20 adet piyanonun akordunu “kurumun piyano akortçuları yerine, 39 bin 563 TL karşılığında özel bir şirketten bakımı için hizmet alıp, akort yaptırdığı” belirtildi.

İDOB Müdürlüğü’nden ise “Müdürlüğümüz akortçusu Levent Conker, 20 Şubat 2017 tarihinde emekli olmuştur” yanıtının gelmesi ise dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre Sayıştay’ın raporunda, İDOB Müdürlüğü bünyesinde bulunan 20 adet piyano için “kurumun piyano akortçuları yerine, tüm piyanolar için yılda iki defa, altı adet piyano için ise her hafta olmak üzere ayda dörder defa özel bir şirkete akort bakımı için hizmet satın alındığı ve toplam 39 bin 563 lira ödeme yapıldığı” tespiti yapıldı.

Raporda, “Kurumun diğer illerde piyano akortçularını piyanoları akort yapılması için geçici görevlendirme yapmaları gerekirken, dışardan hizmet satın alarak, 39 bin 563 lira ödeme yapılmıştır. Genel olarak piyano akortçusu olmayan müdürlüklerde diğer illerden kurum akortçusu görevlendirilerek veya sadece ihtiyaç halinde hizmet satın alınmamıştır. Piyano akortçusu olamayan il müdürlükleri, piyano için her hafta akort yaptırmamakta, sadece ihtiyaç olduğunda yaptırılmaktadır. Piyanoların her hafta akortyaptırılması yerine ihtiyaç oldukça kurumun maaşlı personeli tarafından yaptırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir” denildi.

İDOB’dan yanıt: Akortçumuz emekli oldu

İDOB Müdürlüğü’nden ise Sayıştay’ın “akortları kurumun maaşlı personeli yapmalı” uyarısına ise “trajikomik savunma” geldi. Müdürlüğün yanıtındaki, şu ifadeler dikkat çekti:

“Müdürlüğümüz akortçusu Levent Conker, 20 Şubat 2017 tarihinde emekli olmuştur. Başka bir akortçu olmadığı için personel temin edilinceye kadar dışarıdan hizmet alımı yoluyla ihtiyacın karşılanması düşünülmüştür. Bunun nedenleri ise kurum akortçusu zamanında ilgili piyanoların sadece akortlarının yapıldığı, ufak basit malzeme ve tutarlar ile kullanılabilecek aletlerin pasif konumda bırakılarak bir köşede atıl durumda bekletildiği görülmüştür. Bu ihtiyacın dışarıdan (Firmadan) temin edilmesi sonucu ise piyanoların sözleşme kapsamında sadece rutin bakımları ile yetinmemiş, bazı hizmetleri ücretsiz olarak yapmıştır.”

Yanıtta, “böylece bu aletlerin bir köşede çürümesinin önüne geçildiği, müdürlüğün maddi anlamda kâra geçtiği” ileri sürüldü. Yanıtta, “Emekli olan personele ise geriye dönük ödenen bir yıllık ücretler (maaşlar) toplamı 65 bin 147 TL olduğu görüldüğünde, müdürlüğümüzün kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasında isabetli bir karar verdiği anlaşılacaktır. Sayıştay denetçimizin uyarıları üzerine, 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla sözleşme süresi bitmiş ve ‘Piyano Akort ve Bakım Sözleşmesi’ (yenilenmemiş) yapılmamıştır. Bundan böyle piyano akort hizmeti, personel açığı giderilene kadar, ihtiyaç halinde ve ihtiyaç duyulan piyanolar için ‘Doğrudan Temin Hizmet Alımı’ yoluyla yapılacaktır” denildi.

Her hafta akort olmaz

Sayıştay, müdürlüğün yanıtını da değerlendirmeye alarak şu kararı aldı:

“İDOB tarafından gönderilen açıklama yeterli görülmemiştir. Piyanolar her hafta akortyaptırılması kabul edilemez. DOB diğer il müdürlükleri piyano akordu ihtiyacı olduğunda akort yaptırılmaktadır. İstanbul il müdürlüğü bünyesinde bulunan 20 adet piyano için akort ihtiyacı hasıl olduğunda yaptırılmalıdır. Her hafta akort yaptırılarak Kamu Kaynakları etkin ve verimli kullanılmamıştır. Tüm piyanolara akort ihtiyacı var ise diğer illerdeki piyano akortçusunun görevlendirilerek yapılmasının daha uygun olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.”