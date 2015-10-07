Sayıştay raporundan: "KYK ölen 31 kişiye burs verdi" iddiası

Kredi borcunu ödeyemeyen 947 bin kişiyi icraya veren KYK'nın, Sayıştay'ın raporunda, 4 bin 393 kişiye yıllarca burs verdiği ortaya çıktı. KYK'nın ölen 31 kişiye de kredi-burs verdiği iddia edildi.

Ömer Ozan'ın Bugün'de yer alan haberine göre, Sayıştay, 2014 yılı Kasım ayında burs veya kredi ödemesi yapılmış 886 bin 558 öğrencinin verilerini sınıflandırarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndaki (KYK) bilgileri ortaya çıkardı.

Yapılan incelemede “Burs veya kredi alma hakkını” ve “Öğrencilik vasfını” kaybeden toplam 4 bin 393 öğrenciye öğrenim kredisi veya burs ödemesinin yıllarca yapılmaya devam edildiği tespit edildi.



491 mahkum da görülmedi





Sayıştay’ın 2014 Kasım ayı itibariyle yaptığı incelemelerde belirtilen kriterlere uymayan, Kesin hükümle mahkum olmuş 491, en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışan bin 472, vefat etmiş 31, vatandaşlıktan çıkarılmış 1, Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası almış 6 öğrenciye öğrenim kredisi veya burs ödenmeye devam edildi.



Burslar krediye çevrilmedi





Ayrıca, “2009-2014 yılları arasındaki eğitim-öğretim dönemlerinde başarısız olan 496, 2012-2014 yılları arasında en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan 28 öğrenciye burs ödenmeye devam edildiği, söz konusu bursların öğrenim kredisine dönüştürülmediği anlaşılmıştır” denildi.





KYK’daki burs skandalının Sayıştay raporlarında yer alması yeni bir tartışma başlatırken, KYK yurtlarındaki yatak krizi de hâlâ çözülemedi. Üniversiteye adım atan binlerce öğrenci, KYK yurtlarında oda sayılarının yetersiz olması nedeniyle sokakta kaldı. İzmir’deki Buca Kız Yurdu’nda mağdur olan öğrenciler eylem yapmıştı.

4 yıldır fazla ödeme yapılıyor



Raporda, “Üniversiteden ayrılma veya mezun olma tarihi 2010 ila 2013 yılları arasında değişen bin 868 kişiye 2014 yılı Kasım ayında hâlâ ödeme yapılmaya devam edildiği” belirtildi. Ödenen paraların da geri tahsil edilmediği Sayıştayraporunda yer aldı.



KYK: Sorumlusu üniversiteler



KYK’nın, Sayıştay’a verdiği cevapta, “Öğrencilerin durumlarındaki değişiklikleri bildirmekle yükümlü kamu kurumlarından ve öğretim kurumlarından zamanında ve doğru bilgi alınamadığı” ifadelerine yer verildi.



Veriler sağlıklı gönderilmedi





Kredi ve burs hakkından mahrum olanlar için KYK, “Türkiye çapındaki 186üniversitenin kendi fakülteleri arasında bile ortak bir bilgi sisteminin mevcut olmadığı, bu sebeple öğrencilerin başarı durumları hakkındaki bilginin vaktinde ve sağlıklı şekilde alınamadığı” savunmasını yaptı.