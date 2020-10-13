Sayıştay raporundan: Jandarma Genel Komutanlığı'na devredilen 178 milyon liralık taşınmazların kaydı tutulmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptırılıp Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine devredilen 178 milyon TL değerindeki binaların, Jandarma Genel Komutanlığı’nın hesaplarına kaydedilmediği ortaya çıktı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı kantinler ve sosyal tesislere de Kamu İhale Yasası’na uyulmadan, usulsüz biçimde mal ve hizmet alımı yapıldığı anlaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2019 Sayıştay Denetim ve Düzenlilik Raporu açıklandı. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre çok sayıda denetimsizlik bulgusunun yer aldğı raporda, dikkat çekenler şöyle:

Jandarma Genel Komutanlığı’na ait taşınmaz mallar, yanlış hesaplara kaydedildi, bu da hesaplarda tutarsızlığa neden oldu. “Maddi Duran Varlıklar Hesabı”, 11 milyar 842 milyon 213 bin 704 TL eksik olarak muhasebe kayıtlarında yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ve il özel idarelerine ödenek gönderilerek yaptırılan binaların, “Binalar Hesabına” kaydedilmediği görüldü. Jandarma Genel Komutanlığı’nın birimlerine devredilen 178 milyon 253 bin 341 TL tutarındaki taşınmazların, “kayıtsız” halde tutulduğu tespit edildi.

4 milyon lira kayıp

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Kantin Başkanlığı’nın denetime sunulan mali tablolarda yer alan banka hesabı tutarları ile bankadan dış teyit amacıyla alınan banka hesap mutabakatları arasında uyumsuzluk tespit edildi. 2019 boyunca aylık banka mevcudu ve bilançodaki banka mevcudu hesaplanan kantinde; 4 milyon 72 bin TL’nin bilançoda yer almadığı ortaya çıktı.

Ayrıca kantinler ile sosyal tesislere yapılacak mal ve hizmet alımlarında, Kamu İhale Yasası hükümlerinin uygulanmadığı, yasaca getirilen ve uyulması zorunlu olan usul ve esaslar dikkate alınmadı. Bazı şartname ve sözleşmelere “Kurumumuz Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Değildir” şeklinde hükümler konularak ihtiyaçlar yasaya uygun biçimde değil, Jandarma Kantin Yönetmeliği hükümlerine göre temin edildi.