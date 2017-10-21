Sayıştay raporundan: Gaziantep'te ihaleler hep aynı firmaya gidiyor, şeffaf değiller!

Sayıştay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili olarak 2016 yılı denetim raporunda belediyenin açık ihaleden kaçındığını belirtti. Sayıştay, “İhalelere belediye şirketleri ve belediye ihalelerinin çoğunluğunu da alan (K) şirketinin çağrıldığı ve bunlarla ihale yapıldığı görülmektedir. İhalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlal edildiği, anlaşılmıştır” denildi.

"Hep aynı firmalara!"

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Sayıştay’ın raporunda “İhale Kanunda Belirtilen Özel Haller İçin Kullanılması Gereken Pazarlık Usulünün (21/B) Süreklilik Arz Etmesi ve Bütün İhalelere Aynı Firmaların Davet Edilmesi” başlığı altında önemli tespitler yapıldı.

İşte Sayıştay raporundan o bölümden satırbaşları:

İhalelerin çoğunu alan şirketle ihale yapıyorlar

Yapılan ihalelerde pazarlık usulünün kullanılmasına rağmen, Kamu İhale Kanunu’nun 21- (b) maddesinde belirtilen doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların meydana gelmediği ve pazarlık usulünün süreklilik arz edecek şekilde kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca ihalelere belediye şirketleri ve belediye ihalelerinin çoğunluğunu da alan (K) şirketinin çağrıldığı ve bunlarla ihale yapıldığı görülmektedir.

Hep aynı firma, işte örnekleri

Kamu idaresinin hizmet alım ihaleleri incelendiğinde belirli hizmet alım ihalelerinin kanunda belirtilen ihale usulleri ile ihale yapılması için yeterli süre olması rağmen ve Kanunda Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkabilme şartları oluşmamasına rağmen bu usulle ihaleye çıkılmıştır. Örneğin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın yaptığı Park Bahçe Genel Temizlik ve Bakım Hizmet Alım İşi 2015 yılının tamamında pazarlık usulü aynı firmaya yaptırılmış, bu iş 2016 yılında da iki defa pazarlık usulü ile aynı firmaya ihale edilmiştir. Aynı şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın yaptığı üç ayrı personel alım işi 2015 yılının sonunda pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. Bu ihale kapsamındaki işler 2016 yılında iki defa aynı firmalara pazarlık usulü ile yaptırılmıştır.

Belediye açık ihaleden kaçıyor

Görüldüğü gibi kamu idaresi Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesinde yer alan pazarlık usulü koşulları oluşmaksızın bu ihale usulünü kullanmakta ve açık ihale usulünden kaçınarak mevzuata aykırı ihale yapmaktadır. Bu durum; ihalenin temel ilkelerine aykırılık teşkil etmekte ve rekabeti engellemekte ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını engellemektedir. Ayrıca bu yapılan 21-b ihaleler belli şartlar sağlanmadan yapıldığından dolayı ihalesiz iş yapma kapsamındadır.