Sayıştay raporundan: AKP’li belediye, milyonlarca lirayı İşsizlik Fonu'na göndermemiş

Sayıştay, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 10 milyon 69 bin 308,75 TL’lik asgari ücret destek primi tutarlarını İşsizlik Sigorta Fonuna göndermediğini ortaya çıkardı. Paranın Emanetler Hesabında tutulması 2020 yılı bilançosunun hatalı veri üretmesine neden oldu.

“Genelge kapsamında kesintiler her ay fona aktarılmalı”

Sözcü'de yer alan habere göre. Sayıştay raporunda, “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) alınan 07/12/2020 tarihli ve E.91550395-300 sayılı yazıda özetle, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilen 14/09/2020 tarihli ve 6539258 sayılı yazıdan bahisle, 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2020/10 sayılı Genelge kapsamında ihale makamlarınca destek tutarına ilişkin hakedişlerden yapılan kesintilerin her ay İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılması gerektiği belirtilmektedir” ifadesi yer aldı.

“2020 mali tabloya bir etkisi bulunmuyor”

Denetim raporunun devamında ise şöyle denildi;