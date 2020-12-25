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Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Eski bakanlara koruma araç tahsis edilmiş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum uygulamanın mevzuata uygun olduğunu savundu

25 Aralık 2020 20:19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 eski bakana koruma araç tahsis etti. Sayıştay uygulamanın usulsüz olduğunu tespit ederken, Bakan Murat Kurum uygulamanın mevzuata uygun olduğunu savundu.

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